Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Цимбалару в бікіні посвітила струнким тілом у теплих краях. Фото

Марія Мельник - 12 лютого, 11:30

Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару показалася у довгоочікуваній відпустці.

У своєму Instagram 32-річна зірка в купальнику посвітила фігурою на тлі морських баранців.

"Якщо коротко: я нарешті у відпустці; на мені немає жодного не обгорішого сантиметру; в нас така різниця в часі, що взагалі не знаю, чи варто мені щось постити; організм в повному шоці", - розповіла про відпочинок Анастасія.

Цимбалару в купальнику

Нині Анастасія має статус холостячки і подорожує сама, адже минулого року вона розлучилася з актором Григорієм Бакланови


Анастасія Цимбалару в купальнику

Нагадаємо, раніше Цимбалару розвіювала міф про гарну генетику і розказувала, як тримає себе у формі.

Читайте також:

Цимбалару у спідньому розвіяла міф про гарну генетику

Болгарська мова, втрата слуху та розлучення з колегою: що відомо про актрису Анастасію Цимбалару

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів