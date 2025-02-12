Цимбалару в бікіні посвітила струнким тілом у теплих краях. Фото
Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару показалася у довгоочікуваній відпустці.
У своєму Instagram 32-річна зірка в купальнику посвітила фігурою на тлі морських баранців.
"Якщо коротко: я нарешті у відпустці; на мені немає жодного не обгорішого сантиметру; в нас така різниця в часі, що взагалі не знаю, чи варто мені щось постити; організм в повному шоці", - розповіла про відпочинок Анастасія.
Нагадаємо, раніше Цимбалару розвіювала міф про гарну генетику і розказувала, як тримає себе у формі.
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