Цимбалару в бікіні посвітила струнким тілом у теплих краях. Фото

Представниця молодого покоління українських акторів Анастасія Цимбалару показалася у довгоочікуваній відпустці.

У своєму Instagram 32-річна зірка в купальнику посвітила фігурою на тлі морських баранців.

"Якщо коротко: я нарешті у відпустці; на мені немає жодного не обгорішого сантиметру; в нас така різниця в часі, що взагалі не знаю, чи варто мені щось постити; організм в повному шоці", - розповіла про відпочинок Анастасія.

Нині Анастасія має статус холостячки і подорожує сама, адже минулого року вона розлучилася з актором Григорієм Бакланови

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Нагадаємо, раніше Цимбалару розвіювала міф про гарну генетику і розказувала, як тримає себе у формі.