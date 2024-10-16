Цимбалару у спідньому розвіяла міф про гарну генетику

32-річна акторка Анастасія Цимбалару поспілкувалася з підписниками про роботу над собою.

У своєму Instagram актриса запостила фото у спідньому і спростувала міф, що її гарна фігура - генетика.

"Та сама генетика! Почати працювати над собою ніколи не пізно! Хай сьогодні цей приклад буде поштовхом для початку твоїх змін! Якщо я змогла - тобі точно вдасться", - замотивувала Анастасія.

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Анастасія розвіяла міфи про генетику. Щоби мати таку фігуру, вона багато працює над собою фото з Instagram

А так виглядала актриса до того, як взялася вдосконалювати себе

Нагадаємо, раніше Цимбалару розказувала, до якої операції готується та скільки грошей їй вистачає на місяць.