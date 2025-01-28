Болгарська мова, втрата слуху та розлучення з колегою: що відомо про актрису Анастасію Цимбалару

Анастасія Цимбалару – представниця молодого покоління українських акторів. Вона стала відомою завдяки телесеріалам "Швидка допомога", "Слідчі" та "Жіночий лікар. Нове життя".

Про те, як 32-річна українська акторка Настя Цимбалару провела дитинство на кордоні з Молдовою, відмовилася від юридичної кар’єри і стала акторкою, а також розлучилася і будує нові стосунки, читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Дитинство в Болграді

Майбутня зірка серіалів Анастасія Цимбалару народилася в місті Болград на Одещині. Її батько був викладачем ВНЗ, доктором педагогічних наук, а мати працювала вчителькою.

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"Я – інтернаціональна дівчинка: мама в мене болгарка, і в містечку Болград Одеської області, де я народилася й певний час жила, майже всі мешканці знали болгарську. Тому перший час після повномасштабного вторгнення я жила в Болгарії та могла майже вільно спілкуватися з місцевими жителями. Мій батько народився в Баку, його тато – в Молдові. А я себе вважаю українкою", – ділилася актриса.

Майбутня зірка серіалів і фільмів Анастасія Цимбалару виросла в інтернаціональній родині Фото з Instagram

Дитинство в Болграді залишило в пам’яті Цимбалару яскраві спогади.

"Там пройшли найяскравіші моменти мого дитинства, тому що там я була пацанкою, я тусила з двоюрідним братом, ми лазили по деревах, рвали вишні, збирали кошенят", – згадувала Анастасія.



Коли Цимбалару було 11 років, родина переїхала в Київ.

Анастасія згадує дитинство з теплом Фото з Instagram

"В Києві я мріяла реалізуватися у творчому напрямку, спочатку вступити до театрального, потім опинитися на знімальному майданчику. І мені це вдалося!" – розповідала Цимбалару.

Проте, це відбулося не одразу, бо Анастасія спочатку обрала іншу стежку.

Юриспруденція vs акторство

Після закінчення школи Цимбалару вступила на юридичний факультет за настановою батьків, проте після першого курсу залишила університет, бо зрозуміла, що це не її. Пізніше Анастасія вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

"Починаючи з навчання в університеті, я не подавала занадто багато надій щодо майбутньої професії. Просто займалася акторством, бо мені подобалося. Поки мої одногрупники відвідували кастинги та починали зйомки у серіалах, я продовжувала навчання без особливого бачення свого майбутнього у цій професії", – згадувала у своєму Instagram актриса.

Цимбалару дебютувала пізніше, ніж її однокурсники Фото з Instagram

Лише на третьому курсі у 2014 році стався дебют Цимбалару – невелика роль у серіалі "Швидка допомога", де їй треба було грати сильні емоції та заплакати.

"Але бажання не пасти задніх, гідно виглядати у кадрі, не відставати допомогло – я швидко ловила усе, що відбувалося навкруги, підглядала за головними виконавцями та хапалася за кожне слово режисера. Так і відіграла сцену – у стані афекту, але навіть не забувши тексту та ще й плачучи дублів 5 підряд", – додала актриса.

Перші зйомки були справжнім іспитом для Анастасії, проте вона його склала Фото з Instagram

У 2016 році вона успішно закінчила навчання та саме тоді почала активніше з’являтися на екранах як акторка першого плану. Серіали з Настею Цимбалару одразу ж полюбилися глядачам. Серед них "Не можу забути тебе", "Кровна помста", "Ворожка" та "Жіночий лікар. Нове життя".

Тетр не приваблює актрису, проте з кіно і серіалами - інша справа Фото з Instagram

Шлюб і розлучення

Настю Цимбалару та Григорія Бакланова зв’язав театральний університет. Їхні стосунки можна описати фразою: "від ненависті до кохання".

"Для почуттів нам знадобилося чотири роки. Спочатку нас ставили в пару в університеті, щоб ми разом працювали, грали різні уривки. Були моменти, коли ми ненавиділи одне одного", – розповідав Григорій.

Цимбалару і Бакланов не могли знайти спільну мову довгий час Фото з Instagram

За словами колишнього подружжя вони не могли знайти спільну мову один з одним, майбутній чоловік Анастасії Цимбалару Григорій міг навіть не приходити на їх репетиції. Проте час разом та активні "притирки" все ж вилилися в кохання.

"Пригадую, на останніх курсах у нас вже була вистава, де ми грали в окремих діях, на сцені не перетиналися. У мене робота над роллю йшла туго і Настя дуже допомагала. Вона тоді, як ніхто, вже знала, як я працюю. Відтоді ми почали допомагати одне одному, підтримувати. На цьому підґрунті й зав'язалися стосунки", – ділився Бакланов.

Почуття між юними акторами з'явилися не одразу Фото з Instagram

У 2018 році Бакланов освідчився Анастасії. Проте, через брак часу, щільні графіки та коронавірус, весілля пара зіграла лише у 2021 році. Святкування було імпровізованим та організовувалося нашвидкоруч.

"Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа – нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало", – розказувала Анастасія.

Григорій освідчився Анастасії в Парижі Фото @ira_marconi

Шлюб акторів проіснував до 2024 року – пара оголосила про розлучення. Причин Бокланов і Цимбалару не називають, проте наголошують, що рішення було спільним.

Нещодавно Youtube шоу "Слава плюс" Цимбалару розповідала, що розлучення було важким етапом в її житті.

"Нас було двоє у стосунках, тому рішення приймали ми удвох. Я не виходила зі стосунків, не відчуваючи любові... Спочатку ми розходилися, але не планували розлучатися. Типу, з часом подивимось. Ми підтримуємо комунікацію, але між собою так вирішили, що час (розлучення - ред.) настав", – поділилася актриса.

Хоч розлучення Цимбалару далося непросто, експодружжя залишилося в хороших стосунках, спілкуються та підтримують один одного.

Втрата слуху, ЗОЖ і новий етап

У період після оголошення розлучення Анастасія Цимбалару зіштовхнулася з проблемами зі здоров’ям. Одного дня вона прокинулася і зрозуміла, що нічого не чує.

"Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно пересуватися вулицею, не могла ні з ким говорити телефоном. Я почала шукати причину, бігати лікарями. Я здавала багато аналізів, і всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що в мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться", – розказувала акторка.

2024 був непростим для Насті Фото @mariya.bulannaya

Зараз актриса почувається краще, проте й досі має проблеми зі слухом та збирає кошти на операцію.

Також, Цимбалару відома тим, що активно пропагує спортивні тренування та правильне харчування.

Відомо, що у студентські роки вона мала проблеми із зайвою вагою.

"Через цілодобове навчання, репетиції (навіть вихідними нормально поїсти не було можливості) ми всі наїдалися на ніч, тому всі набирали вагу. І на 3-му курсі наш майстер зібрав дівчат: "Так, дівчата, напевно, починайте худнути". Сприйнявши ці слова максимально буквально, ми різко припинили їсти — пам'ятаю, як з'їдала один банан за 5 днів", – згадувала Анастасія.

Проте зараз актриса підходить до цього питання з розумом, має певну систему тренувань і харчування.

Після розлучення Анастасія Цимбалару вчиться жити по-новому Фото з Instagram

А якщо казати про особисте життя акторки, то вона не любить афішувати подробиці. Проте нещодавно зізналася, що у її житті з'явилася людина.

"Воно закохане (серце, - ред.). В мене є людина, з якою мені приємно проводити вільний час", - поділилася акторка.

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