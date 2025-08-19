Під колір сумочки: дружина Луніна похвалилася коштовним подарунком чоловіка на річницю стосунків

Марія Мельник - 19 серпня, 15:00

Дружина голкіпера футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрія Луніна, Анастасія Томазова похвалилася подарунком від коханого.

У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася коштовним сюрпризом від спортсмена.

"Подарунок коханого на річницю початку наших відносин. Дякую, що робиш мене щасливою!", - підписала знімки Томазова.

Дружина Луніна біля нового авта

Судячи з кольору торбинки, який метчиться з новим авто, про подарунок дівчина знала ще заздалегідь


Анастасія та її новий М2 BMW

Анастасія та її новий М2 BMW, вартістю більше 100 тисяч доларів

Авто для дружини Луніна

Приємно отримувати такі подарунки на річницю стосунків

Як відомо, Лунін і Томазова вже декілька років мешкають в Іспанії. Там пара одружилася і там народився їхній син. До речі, у червні Томазова постила фото, де показувалася разом з 3-річним Андрієм на заході у міжнародній мадридській школі, де вчиться хлопчик.

