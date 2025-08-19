Під колір сумочки: дружина Луніна похвалилася коштовним подарунком чоловіка на річницю стосунків

Дружина голкіпера футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрія Луніна, Анастасія Томазова похвалилася подарунком від коханого.

У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася коштовним сюрпризом від спортсмена.

"Подарунок коханого на річницю початку наших відносин. Дякую, що робиш мене щасливою!", - підписала знімки Томазова.

Судячи з кольору торбинки, який метчиться з новим авто, про подарунок дівчина знала ще заздалегідь

Анастасія та її новий М2 BMW, вартістю більше 100 тисяч доларів

Приємно отримувати такі подарунки на річницю стосунків

Як відомо, Лунін і Томазова вже декілька років мешкають в Іспанії. Там пара одружилася і там народився їхній син. До речі, у червні Томазова постила фото, де показувалася разом з 3-річним Андрієм на заході у міжнародній мадридській школі, де вчиться хлопчик.