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Лунін із дружиною в однаковому денімі попозували на іспанських вулицях. Фото

Карина Тімкова - 25 березня, 18:30

Воротар футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін разом із дружиною Анастасією Томазовою показалися у стильних образах.

Подружжя відвідало футбольний стадіон у Мадриді, чим поділилося в Instagram. Для події вони обрали парні луки, що складалися зі світлих джинсів та піджаків з деніму.

Аутфіти були доповнені білими футболками, кросівками і сонцезахисними окулярами. 26-річний Андрій та 29-річна Анастасія попозували на вулиці й в ліфті.

Футболіст Лунін попозував з дружиною

У Луніна також був яскравий годинник, а в його обраниці маленька сумочка та хвиляста укладка

Фото Instagram

Андрій Лунін сфотографувався з коханою в парних образах

Поки Томазова посміхалася в камеру, її чоловік не проявляв емоцій

"Люблю", — підписали вони публікацію.

Футболіст Лунін з коханою у стильних луках знявся в ліфті

Минулого року закохані святкували свою 9-ту річницю також у денімі

Нагадаємо, подружжя виховує 2-річного сина Андрія. Сім'я просто обожнює відпочивати разом.

Як відомо, Лунін почав зустрічатися з обраницею ще у 16 років. Томазова активно підтримує чоловіка на матчах. А ще Анастасія любить робити гарячі фото у купальниках.

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