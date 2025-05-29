Лунін із 3-річним сином і дружиною показалися в леопардовому фемілі-луці біля басейну. Фото

Воротар футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін разом із дружиною Анастасією Томазовою та 3-річним сином Андрієм відправилися на відпочинок на Майорку.

У своєму Instagram обраниця 26-річного футболіста опублікувала милі фото, на яких родина постала в схожих купальних костюмах з леопардовим принтом.

Первісток подружжя, як і його батько, позував у плавках та шапочці, а 29-річна Анастасія в монокіні. Родина мило обіймалася біля басейну.

Батьки з сином замилували своїм сімейним стилем на відпочинку Фото instagram

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Лунін у плавках показав, як проводив час з первістком і коханою на іспанському курорті

Днями Анастасія показалась у фіолетовому бікіні на цьому ж курорті Фото instagram

Як відомо, пара обожнює подорожувати в красиві місця. Також футболіст із дружиною полюбляє вдягатися в парні аутфіти. А ще мама Андрійка вже не раз показувала фігуру в бікіні.

Нагадаємо, закохані почали зустрічатися ще у 16 років, а минулого літа вони святкували 9-ту річницю шлюбу. Томазова частенько підтримує чоловіка на його матчах.