Лунін із 3-річним сином і дружиною показалися в леопардовому фемілі-луці біля басейну. Фото

Карина Тімкова - 29 травня, 09:45

Воротар футбольного клубу "Реал Мадрид" і збірної України Андрій Лунін разом із дружиною Анастасією Томазовою та 3-річним сином Андрієм відправилися на відпочинок на Майорку.

У своєму Instagram обраниця 26-річного футболіста опублікувала милі фото, на яких родина постала в схожих купальних костюмах з леопардовим принтом.

Первісток подружжя, як і його батько, позував у плавках та шапочці, а 29-річна Анастасія в монокіні. Родина мило обіймалася біля басейну.

Андрій Лунін з дружиною і сином попозував у купальнику

Батьки з сином замилували своїм сімейним стилем на відпочинку

Фото instagram

Андрій Лунін показав сина та дружинну в купальнику

Лунін у плавках показав, як проводив час з первістком і коханою на іспанському курорті

Дружина Андрія Луніна посвітила тілом в купальнику

Днями Анастасія показалась у фіолетовому бікіні на цьому ж курорті

Фото instagram

Як відомо, пара обожнює подорожувати в красиві місця. Також футболіст із дружиною полюбляє вдягатися в парні аутфіти. А ще мама Андрійка вже не раз показувала фігуру в бікіні.

Нагадаємо, закохані почали зустрічатися ще у 16 років, а минулого літа вони святкували 9-ту річницю шлюбу. Томазова частенько підтримує чоловіка на його матчах.

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