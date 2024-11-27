"Пишаюся": Андраде у провокативному кліпі вразила тілом, розтяжкою і гарячими танцями на підлозі

Марія Мельник 27 листопада, 15:30
Андраде у декольтованій майці
фото з Instagram

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде (Michelle Andrade) презентувала новий кліп "Маргарита".

У пристрасному відео виконавиця піднімає питання сексуальності, зокрема у стосунках між чоловіком і жінкою.

""Маргарита" — це запальний трек про особливу гру між чоловіком і жінкою, коли все наповнене легкістю та інтригою. Головна героїня — як той міцний напій, який розкриває себе поступово, але залишає по собі незабутній посмак. Вона впевнена в собі та знає, як привернути увагу, але тримає дистанцію, нагадуючи: "Це не любов, це все Маргарита"", - розповіла про нову пісню Мішель.


Андраде у топі і трусах

Пристрасності цій роботі точно не бракує

Ймовірно, зйомка кліпу з такими активними рухами заміняє повноцінне тренування

Ймовірно, зйомка кліпу з такими активними рухами заміняє повноцінне тренування

Мішель Андраде сідницями доверху

Співачка засвітила усі свої сторони

Той самий ранок після Маргарити...

Той самий ранок після "Маргарити"...

"Я пишаюся цією роботою! Вона водночас провокативна, але сильна. Вона про пошук внутрішніх рухів, коли, окрім танцю, нічого більше не існує. Коли ти один наодинці зі своїми думками, і є тільки ти і музика. Це про велику фізичну роботу над собою і над своїми емоціями", - прокоментувала Андраде.

Як відомо, після початку повномастабного вторгнення Андраде продовжувала спілкуватися російською. Раніше вона пояснювала, чому у 2023-му перейшла на державну.

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Мішель Андраде
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