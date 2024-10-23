Андраде у нюдовому плетиві посвітила животом на ніжних фото

Марія Мельник 23 жовтня, 18:30
Мішель Андраде - портретне фото в топі
фото xodaniich

Виконавиця Мішель Андраде цього разу проявила себе не в якості співачки, а як модель.

27-річна зірка у нюдовому сеті українського бренду попозувала для естетичних фото.

Andrade приміряла лук "Анастасія", вартість якого дорівнює 18900 гривень.


Андраде засвітила животик
Співачка, окрім чудової форми, може похизуватися густими косами
Мішель у сеті - чорнобіле фото

Знімки вийшли дуже естетичними

Співачка Андраде на підлозі

Колір сету виграшно контрастує із засмаглою шкірою Мішель

Образ доповнили ажурною шапочкою

Образ доповнили ажурною шапочкою

Нагадаємо, раніше Мішель розповідала, як почалися їхні з бойфрендом відносини, та чи присвячує йому пісні. А ще співачка розказувала про дорогий подарунок від нього та чи були у неї стосунки з дівчиною.

Читайте також:

Сцена на яхті: Мішель Андраде з'явилася в серіалі "Корона". ВІДЕО

"Іноді так буває": Андраде розповіла, чи спілкується зі своїм експродюсером Потапом

Андраде розповіла про дорогий подарунок бойфренда та чи були в неї стосунки з дівчиною

Мішель Андраде
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів