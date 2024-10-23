Андраде у нюдовому плетиві посвітила животом на ніжних фото

Виконавиця Мішель Андраде цього разу проявила себе не в якості співачки, а як модель.

27-річна зірка у нюдовому сеті українського бренду попозувала для естетичних фото.

Andrade приміряла лук "Анастасія", вартість якого дорівнює 18900 гривень.

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Співачка, окрім чудової форми, може похизуватися густими косами

Знімки вийшли дуже естетичними

Колір сету виграшно контрастує із засмаглою шкірою Мішель

Образ доповнили ажурною шапочкою

Нагадаємо, раніше Мішель розповідала, як почалися їхні з бойфрендом відносини, та чи присвячує йому пісні. А ще співачка розказувала про дорогий подарунок від нього та чи були у неї стосунки з дівчиною.