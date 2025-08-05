Лавандовий та рожевий замість рум'ян: Андре Тан назвав кольори, які зроблять молодше на 10 років

Марія Мельник - 5 серпня, 12:30

Дизайнер Андре Тан порадив, які кольори використовувати в образі, щоби виглядати молодше.

У своєму Instagram він перелічив відтінки, які допоможуть візуально скинути близько 10 років.

"Дивись це рілс, щоб дізнатись які саме відтінки додають шкірі сяйва та роблять погляд яскравішим", - написав він.

Андре Тан про відтінки

Дизайнер порадив звернути увагу на лавандовий


Про лавандовий колір
Андре Тан про блакитний

За словами дизайнера, прохолодний відтінок вигідно підкреслить обличчя зеленооких і блакитнооких

Андре Тан про молочний відтінок

"Молочний - базовий колір, який завжди працює! Він освітлює обличчя і робить образ делікатним. Ідеально виглядає на брюнетках і шатенках з теплою шкірою", - запевнив метр моди

В один ряд дизайнер поставив ніжно-рожевий і кораловий відтінок.

Ці кольори надають ефект румʼянцю без макіяжу! Такі відтінки чудово личать брюнеткам і русявим з карими або горіховими очима, - пояснив він

"Ці кольори надають ефект румʼянцю без макіяжу! Такі відтінки чудово личать брюнеткам і русявим з карими або горіховими очима", - пояснив він

Нагадаємо, раніше Андре Тан радив трендові прикраси на 2025-ий. 

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