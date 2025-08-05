Лавандовий та рожевий замість рум'ян: Андре Тан назвав кольори, які зроблять молодше на 10 років
Дизайнер Андре Тан порадив, які кольори використовувати в образі, щоби виглядати молодше.
У своєму Instagram він перелічив відтінки, які допоможуть візуально скинути близько 10 років.
"Дивись це рілс, щоб дізнатись які саме відтінки додають шкірі сяйва та роблять погляд яскравішим", - написав він.
В один ряд дизайнер поставив ніжно-рожевий і кораловий відтінок.
Нагадаємо, раніше Андре Тан радив трендові прикраси на 2025-ий.
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