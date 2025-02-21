Драпіровки, корсети і бахрома: Андре Тан розказав, чим оновити гардероб до весни

Дизайнер Андре Тан запевняє, весна 2025 - час витонченості, жіночності та експериментів.

Цього разу метр моди порадив, які тренди прийдуть на зміну теплим светрам і шубам.

Цьогоріч актуальними будуть приталений силует, драпіровки і прозорість.

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"Корсети повертаються, тож сміливо їх комбінуємо з стриманими іншими елементами, та також наразі триває фаза повернення кринолінів, обʼємних спідниць та структурованих силуетів, які нагадують про епоху романтизму", - зазначив Андре Тан.

Можна оновлювати гардероб і речами з вирізами та бахромою.

"Бахрома на сумках, взутті, куртках або аксесуарах додає образу рухливості та легкості. Як елемент бохо стиля, він є одним з найбільш яскравих та популярних, тож беріть до уваги!", - радить метр моди.

Нагадаємо, раніше Андре Тан розказував, які прикраси будуть трендовими у 2025-му.

А нещодавно ТаблоID традиційно зібрав модні тренди весни 2025 і пояснив, з чим міксувати смужку і асиметрію.