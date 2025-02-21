Драпіровки, корсети і бахрома: Андре Тан розказав, чим оновити гардероб до весни
Дизайнер Андре Тан запевняє, весна 2025 - час витонченості, жіночності та експериментів.
Цього разу метр моди порадив, які тренди прийдуть на зміну теплим светрам і шубам.
Цьогоріч актуальними будуть приталений силует, драпіровки і прозорість.
"Корсети повертаються, тож сміливо їх комбінуємо з стриманими іншими елементами, та також наразі триває фаза повернення кринолінів, обʼємних спідниць та структурованих силуетів, які нагадують про епоху романтизму", - зазначив Андре Тан.
Можна оновлювати гардероб і речами з вирізами та бахромою.
"Бахрома на сумках, взутті, куртках або аксесуарах додає образу рухливості та легкості. Як елемент бохо стиля, він є одним з найбільш яскравих та популярних, тож беріть до уваги!", - радить метр моди.
Нагадаємо, раніше Андре Тан розказував, які прикраси будуть трендовими у 2025-му.
А нещодавно ТаблоID традиційно зібрав модні тренди весни 2025 і пояснив, з чим міксувати смужку і асиметрію.