Ніжно-рожевий і сорочка навиворіт: Андре Тан про тренди літа 2025

Марія Мельник - 24 квітня, 12:00
Андре Тан розказав, що носити влітку

Дизайнер Андре Тан продовжує ділитися модними порадами, які неважко втілити у повсякденному житті. 

Цього разу метр моди розповів, який стиль і предмети гардероба є актуальними вже зараз і будуть в тренді влітку 2025. 

Одним із таких досі залишається стиль бохо. 


Андре Тан про бохо-стиль

"Літній вайб, свобода руху і трохи романтики - ось він, бохо. Сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на завʼязках, бахрома і легкі накидки. Міксуй натуральні тканини, етно-принти і багато прикрас — і маєш образ, що дихає літом, свободою й трохи ностальгією", - порадив дизайнер

Ніжно-рожеві відтінки також будуть актуальні цьогоріч:

"Трохи пудри, трохи сонця — і ось він відтінок, який пасує всім. Ніжно-рожевий виглядає делікатно, освіжає і додає легкого шику. Сукня, топ, сумка чи навіть хусточка — додай рожевого, і образ одразу "засяє"".

Андре Тан про луки на літо
Зверніть увагу на костюм як у Меган Маркл

Дизайнер також радить звернути увагу на аксесуари у стилі ретро та білі сорочки.

Білі сорочки - як носити

Річ, яка точно є у кожного

Нагадаємо, раніше Андре Тан називав модні тренди 2025, а ТaблоID розказував, як носити стильну смужку і асиметрію.

Читайте також:

Стрічки у волосся, мереживо та колір шампань: Андре Тан порадив, що вдягнути у День закоханих

Драпіровки, корсети і бахрома: Андре Тан розказав, чим оновити гардероб до весни

Пальто-піджак та гірчична замша: Андре Тан розказав про тренди верхнього одягу на весну 2025

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів