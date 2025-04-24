Ніжно-рожевий і сорочка навиворіт: Андре Тан про тренди літа 2025
Дизайнер Андре Тан продовжує ділитися модними порадами, які неважко втілити у повсякденному житті.
Цього разу метр моди розповів, який стиль і предмети гардероба є актуальними вже зараз і будуть в тренді влітку 2025.
Одним із таких досі залишається стиль бохо.
Ніжно-рожеві відтінки також будуть актуальні цьогоріч:
"Трохи пудри, трохи сонця — і ось він відтінок, який пасує всім. Ніжно-рожевий виглядає делікатно, освіжає і додає легкого шику. Сукня, топ, сумка чи навіть хусточка — додай рожевого, і образ одразу "засяє"".
Дизайнер також радить звернути увагу на аксесуари у стилі ретро та білі сорочки.
Нагадаємо, раніше Андре Тан називав модні тренди 2025, а ТaблоID розказував, як носити стильну смужку і асиметрію.
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