Масивні сережки, стрази і хендмейд: Андре Тан розказав про трендові прикраси 2025
Дизайнер Андре Тан з тих, хто розкладає фешн тенденції на молекули.
Цього разу метр моди перейшов від трендів в одягу до актуальних прикрас нового року.
За експертною думкою дизайнера, цьогоріч увагу слід звернути на етніку:
"Ручна робота, природні мотиви та різні текстури. Поєднуйте етнічні браслети зі стрічками або бісером. Також можна обирати намиста чи кулони з символікою природи (сонце, місяць, дерева) — дуже концептуально виглядає!".
Актуальними будуть і вінтажні прикраси.
За порадою Андре Тана, бажано поповнити свою колекцію і гіпер-формами:
"Незвичайні силуети, рішення та форми. Масивні сережки чи браслети з обʼємними елементами - масхев весняного сезону!".
Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав всі модні тренди весни 2025: від квіткового принта до будуару.