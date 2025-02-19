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Масивні сережки, стрази і хендмейд: Андре Тан розказав про трендові прикраси 2025

Марія Мельник - 19 лютого, 14:00

Дизайнер Андре Тан з тих, хто розкладає фешн тенденції на молекули.

Цього разу метр моди перейшов від трендів в одягу до актуальних прикрас нового року.

За експертною думкою дизайнера, цьогоріч увагу слід звернути на етніку:

"Ручна робота, природні мотиви та різні текстури. Поєднуйте етнічні браслети зі стрічками або бісером. Також можна обирати намиста чи кулони з символікою природи (сонце, місяць, дерева) — дуже концептуально виглядає!".


Приклад етніки в аксесуарах

Приклад етніки в аксесуарах

Актуальними будуть і вінтажні прикраси.

Масивні підвіски, яскраві кольори та великі форми повертаються в моду

Масивні підвіски, яскраві кольори та великі форми повертаються в моду

За порадою Андре Тана, бажано поповнити свою колекцію і гіпер-формами:

"Незвичайні силуети, рішення та форми. Масивні сережки чи браслети з обʼємними елементами - масхев весняного сезону!".

Масивні прикраси нині - на вагу золота, однак, з його вагою теж варто не перестаратися;)

Масивні прикраси нині - на вагу золота, однак, з його вагою теж варто не перестаратися;)

Дизайнер також радить поєднувати стрази з монохромним одягом, щоби залишити лише один фокус в образі

Дизайнер також радить поєднувати стрази з монохромним одягом, щоби залишити лише один фокус в образі

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав всі модні тренди весни 2025: від квіткового принта до будуару.

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