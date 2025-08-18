"Моє натхнення, моя гордість": Андре Тан привітав дочку з 10-річчям та перелічив всі її захоплення

Дизайнер Андре Тан 18-го серпня святкує 10-ий день народження доньки Софії.

З нагоди свята стильний тато показав, як святкують ювілей дівчинки.

"З Днем народження, моя донечко, моя Софіє. Сьогодні тобі вже 10… І в мене не вкладається в голові, як швидко промайнув цей час. Здається, ще вчора я тримав тебе на руках уперше й навіть не розумів, що моє життя вже ніколи не буде колишнім.

Я пам’ятаю той момент. Усе моє життя стало іншим. Я створив колекцію, яка була зовсім не схожа на попередні, бо в мені народився новий сенс. Я перестав ризикувати бездумно, перестав "стрибати з парашутом" у всіх сенсах цього слова. Бо відтоді я зрозумів – я відповідаю не тільки за себе. Я відповідаю за тебе. І це зробило мене сильнішим, мудрішим і уважнішим до життя!", - написав люблячий тато.

Андре Тан влаштував для іменинниці свято з кульками й тортом Фото з Instagram

"Сьогодні ти вже зовсім не маля. Ти експериментуєш, пробуєш, шукаєш себе. Ти вже програмуєш (і дуже успішно, до речі, я дуже пишаюся тобою та твоїми успіхами), танцюєш бальні танці, відвідуєш курси шиття і печеш найсмачніше печиво у світі для мене.

Яка ж ти в мене різностороння. І знаєш, щоразу, дивлячись на тебе, я бачу себе у дитинстві - такого ж непосидючого й допитливого, який хотів встигнути, всюди і доторкнутися до всього нового. Моя Софіє, я хочу побажати тобі найважливішого - щоб ти знайшла свій власний шлях. Щоб у ньому було щастя, радість і внутрішня свобода. Я ніколи не буду наполягати, ким тобі бути — програмісткою, танцівницею, дизайнеркою чи кимось зовсім іншим. Бо це твоє життя, твій вибір і твоя історія. А я завжди буду поруч. Твоєю опорою, твоїм тилом, твоєю любов’ю, яка не має меж. З днем народження, моя доню! Ти — моє натхнення, моя гордість і найбільший сенс життя!", - привітав доньку Андре Тан.

Коли тато має смак і підібрав кольори під інтерʼєр

Як відомо, Софія - донька Андре Тана від його ексдружини, дизайнерки Аліни Харечко.

У травні 2021-го він повідомив, що вони з Аліною вирішили розлучитися. Пара була у шлюбі 8 років.

До речі, вітати доньку тортом і повітряними кульками для тата - вже традиція.