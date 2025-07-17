Взуття, краватка і портфель: Андре Тан назвав чоловічі речі, які жінкам варто запозичити для стильних луків
Дизайнер Андре Тан впевнений, що для стильного луку можна міксувати предмети чоловічого і жіночого гардероба.
Цього разу метр моди порадив, які маскулінні речі можна запозичити жінкам для більш ефектного вигляду.
Дизайнер радить звернути увагу на оверсайз і краватки.
За словами дизайнера, слід звернути увагу і на взуття та аксесуари.
"Лофери, дербі, оксфорди. Терміново забираємо ці моделі до гардеробу! І, до речі, таку взуття можна комбінувати з жіночними елементами: міні-спідницями, кольоровими гольфами та сукнями", - порадив він.
Нагадаємо, раніше ТaблоID зібрав головні тренди 2025-го: від стильної смужки до асиметрії.
А не так давно Андре Тан радив, які тренди будуть актуальні цьогоріч.
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