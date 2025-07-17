Взуття, краватка і портфель: Андре Тан назвав чоловічі речі, які жінкам варто запозичити для стильних луків

Дизайнер Андре Тан впевнений, що для стильного луку можна міксувати предмети чоловічого і жіночого гардероба.

Цього разу метр моди порадив, які маскулінні речі можна запозичити жінкам для більш ефектного вигляду.

Дизайнер радить звернути увагу на оверсайз і краватки.

Оверсайз - завжди хороша ідея

Можна також експериментувати з кольоровими краватками

За словами дизайнера, слід звернути увагу і на взуття та аксесуари.

"Лофери, дербі, оксфорди. Терміново забираємо ці моделі до гардеробу! І, до речі, таку взуття можна комбінувати з жіночними елементами: міні-спідницями, кольоровими гольфами та сукнями", - порадив він.

"Оверсайз бомбер. Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті Головне — зберігати баланс, бо він поєднується з більш стриманими базовими речами", - запевнив Андре Тан

Можливо, час придбати новий портфель?

Нагадаємо, раніше ТaблоID зібрав головні тренди 2025-го: від стильної смужки до асиметрії.

А не так давно Андре Тан радив, які тренди будуть актуальні цьогоріч.