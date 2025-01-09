Прощання з оверсайзом і бантики: Андре Тан назвав модні тренди 2025
Дизайнер Андре Тан увірвався у 2025-ий із закликом оновити гардероб.
У своєму Instagram метр моди розказав, які тренди будуть актуальні цьогоріч.
"Ну що, не встигли озирнутися, як вже час оновлювати гардероб? Або, можливо, просто гарненько покопирсатися в ньому, щоб знайти трендові речі, адже, як ми знаємо, мода циклічна", - зазначив він.
За словами Андре Тана, цьогоріч оверсайз можна залишити у шафі. Натомість стиліст радить обирати приталені предмети гардероба, щоби підкреслити жіночність.
Другий тренд - прощання з монохромом.
Нагадаємо, раніше ТaблоID зібрав головні тренди 2025-го: від стильної смужки до асиметрії.
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