Прощання з оверсайзом і бантики: Андре Тан назвав модні тренди 2025

фото з Instagram

Дизайнер Андре Тан увірвався у 2025-ий із закликом оновити гардероб.

У своєму Instagram метр моди розказав, які тренди будуть актуальні цьогоріч.

"Ну що, не встигли озирнутися, як вже час оновлювати гардероб? Або, можливо, просто гарненько покопирсатися в ньому, щоб знайти трендові речі, адже, як ми знаємо, мода циклічна", - зазначив він.

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За словами Андре Тана, цьогоріч оверсайз можна залишити у шафі. Натомість стиліст радить обирати приталені предмети гардероба, щоби підкреслити жіночність.

Дизайнер закликає налягати на приталений одяг, щоби посилити енергетику "жіночними лініями"

Другий тренд - прощання з монохромом.

"Тепер доведеться продумувати образи та акценти, але якщо не хочеться ускладнювати, зверніть, будь ласка, увагу на речі з цікавенькими детальками: бантики, ґудзики, акцентні принти", - порадив Андре

Третій тренд - речі кольору matcha mouse (і всі його відтінки)

Нагадаємо, раніше ТaблоID зібрав головні тренди 2025-го: від стильної смужки до асиметрії.