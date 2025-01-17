Платформа, сафарі та стиль Джейн Біркін: тренди 1970-х, які надихають і сьогодні

70-ті – це епоха диско, хіпі та революції у модній сфері. У цей період утворилися безліч трендів, які залишаються актуальними і сьогодні.

Всі ці чоботи до і вище коліна, шовк, замша і вельвет, бохо і спідниці міді – звідти. Якою була мода 70-х і що ми будемо носити в новому 2025 році? Читайте в матеріалі ТаблоID.

Топи з написами

Солістка гурту "Blondie" Деббі Гаррі – уособлення стилю 70-х в одязі. Можна надихатися цією співачкою багато в чому, а от її топи з різноманітними написами – це те, що точно буде в тренді 2025 року. Від різноманітних слоганів до мінімалістичних лого рокгуртів, обирайте на свій смак та експериментуйте.

Співачка Деббі Гаррі була справжньою іконою стилю у 70-х Фото Kevin Cummins

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Шовк

Пам’ятаєте, як Керрі Бредшоу на побачення з містером Бігом одягла легеньку "голу" сукню, котра його підкорила? Ось щось схожого силуету, але з шовку нам пропонує носити глянець.

Звичайно, шовкові сукні були присутні та видозмінювалися протягом усього 20-го століття, проте у 70-ті вони були натхненні будуаром та нічною сорочкою. Можливо, такий образ 70-х для сміливих, проте завжди можна поєднати таку сукню з грубим піджаком та бунтарськими чоботами.

Шовкові сукні можна багато з чим стилізувати Фото з Instagram

Замша

ТаблоID багато згадував про замшеві речі, які будуть в топі 2025 року. Саме мода 70-х років нас надихає на те, щоб знову носити замшу. Великі сумки бохо, піджаки, спідниці та штани. Не бійтеся нашаровувати речі з цього матеріалу, бо це дуже актуально сьогодні.

Донька Джуда Лоу Айріс завжди намагається бути в тренді Фото з Instagram

Взуття на платформі

1970-ті можна миттєво впізнати за однією річчю: взуттям на платформі. Чи то глем-рок у металізованій шкірі, чи то прості босоніжки – це взуття на високих підборах домінувало впродовж десятиліття. Найбільш модними варіантами у 2025 році будуть туфлі на танкетці та броги на платформі.

Модель Анна Неплях точно знає, що танкетка подовжує ніжки Фото з Instagram

Стиль Джейн Біркін

Актриса і співачка Джейн Біркін була іконою жіночої моди 70-х років. Біркін була втіленням гламуру в стилі "я такою прокинулася" під час свого злету до слави.

Акторкою Джейн Біркін можна надихатися і сьогодні Фото Getty Images

У 2025 році, ми продовжуємо наслідувати її стиль, навіть самі не розуміючи цього. Чубчик, мінісукні, сумка-кошик, чоботи до колін та інші елементи її гардеробу й зараз є актуальними. Просто пройдіться її архівними фото і ви все зрозумієте.

Максималістські прикраси

Ми вже згадували про максималізм, як у прикрасах, так і в одязі. І вся ця історія, знову ж таки, походить з моди 70-80 х років. Співачка Даяна Росс обожнювала нашаровувати на себе різноманітні прикраси, доповнюючи яскравим або навпаки вбранням. Хороша новина, що максималізмом можна "гратися" необмежено та складати свої комбінації, котрі будуть говорити (кричати) за вас.

Співачка Даяна Росс була і залишається великою поціновувачкою максималізму Фото Getty Images

Великі окуляри

Кожен, хто слідкує за модою досить довго, знає одну універсальну істину: немає нічого по-справжньому "нового". Тому великі сонцезахисні окуляри з 70-х вкотре панують в моді. Натхненні хіпі і рок-н-ролом, виразні та максималістські, в таких окулярах ви точно будете в тренді.

Великі окуляри здатні зробити образ яскравим Фото з Instagram

Пір’я

Пір’я – це класика ретро, котра в тренді вже багато років поспіль. Можливо, ви вже бачили і носили кардигани, піжами, краї котрих прикрашені пір’їнками. А, може, ви зі сміливих і не боїтеся шуб з цього матеріалу? Так чи інакше, одяг з елементами пір’я - іконічна історія 70-х, котра, схоже, ніколи не вийде з моди.

Шуби з пір'я для сміливих Фото з Instagram

Сафарі

З року в рік дизайнери представляють свої нові колекції, в котрих, можна не сумніватися, присутні відсилання до сафарі. Характерними рисами цього стилю є природна палітра кольорів, легка недбалість, а також натуральна тканина, переважно льон. Все це у вигляді сорочок, мінісуконь, штанів вільного крою та головних уборів.

Стиль сафарі ніколи не вийде з моди Фото з Instagram

Нагадаємо, ТаблоID регулярно піклується про ваш гардероб та зовнішній вигляд. Читайте і надихайтеся нашими добірками прикрас, модних луків і трендового взуття. А також беріть із собою до перукаря топи зачісок та стрижок 2025.