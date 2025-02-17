Фісташковий колір, будуар та балетні пачки: модні тренди весни 2025 року

До весни залишилося менше двох тижнів, а це означає, що час налаштовуватися на вихід із зимового анабіозу і оновлювати свій гардероб актуальними трендами.

З першими основними модними тенденціями весни 2025 на подіумах і вулицях з'явилося багато свіжого натхнення. А основний вайб цього сезону – демонастрація справжнього "я" і максимально персоналізований стиль.

ТаблоID традиційно допомагає вам дізнатися про всі модні тренди весни 2025.

Пудровий рожевий

Пастельні відтінки завжди в тренді цієї пори року, тож не дивно, чому пудровий рожевий заповнив подіуми. Дизайнери пропонують нам як жіночні образи в цьому відтінку, так і додати сексуальності і багатошаровості.

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Хоча ви можете носити пелюстковий рожевий як завгодно.

Морський вайб

Морські елементи і відсилки до відпочинку на узбережжі – основний тренд весни 2025. Бретонські смужки (як на тільнику матросів), моряцький кльош, комірці, взуття для яхтингу, золоті ґудзики і морськи сітки. Незалежно від того, чи додасте ви одну річ в образ, чи одягнетеся так, ніби ви відпочиваєте на морі, все це буде виглядати круто і невимушено.

Гучна розкіш

Цього сезону твід був у всіх на слуху, і це знак, що гучна розкіш повернулася. Олдскульна елегантність ніколи не буде поганим доповненням до вашого гардеробу.

Дизайнери цьогоріч одягали моделей як світських левиць минулого, що і нам рекомендують робити у повсякденні. А щоб не впадати у "вичурність", додайте потерті джинси і кросівки до вашої класичної сукні чи твідового кардигану.

Фісташковий колір

ТаблоID згадував стиль початку 2010-х indie sleaze, котрий повернув нам великі сумки і коротенькі шкіряні куртки. А знаєте що ще було дуже модним у ті роки? Фісташковий колір. Тож, і цей відтінок зеленого рвучко займає свої позиції у модних трендах 2025. Подіуми пропонують нам його у вигляді верхнього одягу, сорочок, спідниць і аксесуарів.

Фісташковий дуже приємний для сприйняття Фото з Instagram

Квітковий принт

Якщо ви слідкуєте за співачкою Ланою Дель Рей, то помітили, що вона велика поціновувачка маленьких квіткових сукенок. Їх ще люблять називати "baby doll dress". От і дизайнери вирішили в сезоні весна-літо 2025 пограти з такими сукнями і принтом. Подіуми буквально квітнули букетами принтів. Тож пропонуємо і вам спробувати відчути весну на повну.

Легкі літні сукні знову в тренді Фото з Instagram

Сукні на штани

У цьому сезоні вам не доведеться обирати між улюбленою сукнею та штанами. Замість цього, чому б не змішати їх, щоб поглянути на найулюбленіші елементи одягу під іншим кутом?

Будуар

Будуарний стиль достатньо віральний вже кілька років, і цьогоріч нам без нього нікуди. Від цікавих нічних сорочок до елегантних вечірніх суконь яскравих кольорів - мереживо в цьому сезоні посідає центральне місце.

Нічні сорочки тепер не такі вже і нічні Фото з Instagram

Пачки

Балеткор - достатньо популярна історія останнім часом. Елементи гардеробу балерин розглядалися під різними кутами: одяг для розігріву на вулицях міста, балетки з потертими джинсами, тільки от про пачки забули. Врешті решт дизайнери згадали про них і привнесли їх у свої колекції як новий варіант мініспідниць.

Хеллоу, Мото

Як влітку минулого року був суперпопулярним стиль блоккор, то цієї весни одяг для мотогонщиків впевнено тримається на позиції улюбленця дизайнерів і вуличних модників. Всі ті потерті байкерські куртки, олімпійки з логотипами машин і спортивне взуття - елементи модного луку 2025.





Гламур

Оздоблений шикарний одяг - канон трендового максималізму. Від блискучих жакетів до прикрашених коштовностями топів і суконь, дизайнери схилилися до підходу "більше - це більше", щоб досягти максимальної гламурності.



