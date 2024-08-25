"Вона ним вражена": інсайдер розповів, на кого "запала" Джолі

Юлія Леськова 25 серпня, 13:38

49-річна американська акторка Анжеліна Джолі повністю поглинена вихованням своїх дітей після розлучення із актором Бредом Піттом й, на відміну від колишнього, який крутить роман з Інес де Рамон, не розкриває подробиць свого особистого життя.

Однак інсайдер розповів виданню In Touch Weekly, що Джолі "запала" на свого колегу.

Анджеліна Джолі позує для фото

Джолі захоплюється своїм колегою

Фото Getty Images

Мова йде про 48-річного ірландського актора Коліна Фаррелла, з яким їй приписували роман 20 років тому, коли вони знімалися у фільмі "Олександр". За сюжетом Анжеліна грала роль матері Коліна, однак ходили чутки, поза майданчиком пара крутила роман без зобов'язань.


Зазначається, що Джолі досі закохана у Коліна, особливо після того, як той позбувся статусу "поганого хлопця" та змінився заради виховання сина з особливостями розвитку.

"Вони чудово пасували один одному, але час був не той, їм обом потрібно було дорослішати. Але зараз вона вражена тією роботою, яку він провів над собою та тією людиною, якою він став", - сказало джерело.

Колін Фаррелл на фото

Колін змінився заради старшого сина Джеймса

Фото Getty Images

Інсайдер стверджує, що і Колін, і Анжеліна люблячі батьки. Це для акторки дуже важливо.

Нагадаємо, на початку серпня Колін Фаррелл знявся зі своїм сином Джеймсом для глянцю та заявив, що хоче, аби світ був добрим до його нащадка.

Як відомо, нещодавно прийомний син Джолі і Пітта, Пакс потрапив у серйозну ДТП.

Читайте також:

Колін Фаррелл: Кохатися тверезим було моторошно

Білкова дієта, кікбоксинг, йога та мінімум макіяжу: секрети краси Анджеліни Джолі

Джолі у золотому максі відвідала бродвейську прем'єру у компанії дочки та сина. Фото

Джолі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів