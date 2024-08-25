"Вона ним вражена": інсайдер розповів, на кого "запала" Джолі

49-річна американська акторка Анжеліна Джолі повністю поглинена вихованням своїх дітей після розлучення із актором Бредом Піттом й, на відміну від колишнього, який крутить роман з Інес де Рамон, не розкриває подробиць свого особистого життя.

Однак інсайдер розповів виданню In Touch Weekly, що Джолі "запала" на свого колегу.

Джолі захоплюється своїм колегою Фото Getty Images

Мова йде про 48-річного ірландського актора Коліна Фаррелла, з яким їй приписували роман 20 років тому, коли вони знімалися у фільмі "Олександр". За сюжетом Анжеліна грала роль матері Коліна, однак ходили чутки, поза майданчиком пара крутила роман без зобов'язань.

Реклама:

Зазначається, що Джолі досі закохана у Коліна, особливо після того, як той позбувся статусу "поганого хлопця" та змінився заради виховання сина з особливостями розвитку.

"Вони чудово пасували один одному, але час був не той, їм обом потрібно було дорослішати. Але зараз вона вражена тією роботою, яку він провів над собою та тією людиною, якою він став", - сказало джерело.

Колін змінився заради старшого сина Джеймса Фото Getty Images

Інсайдер стверджує, що і Колін, і Анжеліна люблячі батьки. Це для акторки дуже важливо.

Нагадаємо, на початку серпня Колін Фаррелл знявся зі своїм сином Джеймсом для глянцю та заявив, що хоче, аби світ був добрим до його нащадка.

Як відомо, нещодавно прийомний син Джолі і Пітта, Пакс потрапив у серйозну ДТП.