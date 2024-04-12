Джолі у золотому максі відвідала бродвейську прем'єру у компанії дочки та сина. Фото

Американська актриса Анджеліна Джолі за останні кілька років поставила кінокар’єру на паузу. Зірка майже не брала участь у проєктах та рідко з’являлася на прем’єрах. Винятком стала бродвейська постановка The Outsiders, якою Джолі займалася у якості продюсерки.

Як пише The Daily Mail, на хідник із собою Енджі взяла 15-річну доньку Вівіан, яку акторка найняла своєю асистенткою, а також 20-річного сина Пакса.

Для виходу Джолі обрала золоту максісукню та кейп кольору кемел. Донька зірки натомість вбралася у сіро-блакитний комбінезон, а син – у костюм із білою футболкою.

Рідкісна поява Енджі на світському івенті у компаніх 15-річної Вів'єн фото getty images

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Зірка разом із Паксом потрапила в об'єктив папараці фото getty images

Як відомо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт після розлучення вели активну судову війну за опіку над дітьми. Проте, подейкують, закінчиться вона вже цього літа, адже актор відмовився боротися за опікунство 50/50.

Цікаво, що з неповнолітніх дітей, які фігурують нині у справі, в подружжя залишилися лише 15-річні Вів’єн та Нокс, а також 17-річна дочка Шайло, якій вже цієї висни виповниться 18.

До речі, саме після повноліття вона начебто планує переїхати до тата та його коханої.

Нагадаємо, нещодавно інсайдер розповів, як дівчина Пітта сприймає його судову війну з Джолі.