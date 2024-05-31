Джолі з молодшою донькою Пітта вигуляли штанні луки на кінопрем'єру. Фото

Анджеліна Джолі з дочкою та Крістен Белл на прем'єрі мюзиклу у Голлівуді

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі стала частенько світитися на людях із дітьми. Її неодноразово бачили з нащадками на світських подіях і просто під час шопінгу.

І ось знову зірка з'явилася на івенті у компанії 15-річної доньки від Бреда Пітта, Вів'єн.

Дівчата в елегантних луках попозували на хіднику прем'єри мюзиклу у Лос-Анджелесі.

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Джолі з донькою прийшла підтримати подругу, актрису Крістен Белл. Для виходу Енджі обрала стриманий штанний костюм, який доповнила кофтинкою з імітацією краватки.

Дочка акторки, Вів'єн теж була в чорних штанях та жилетці на блакитну сорочку і кедах.

Анджеліна Джолі з дочкою та Крістен Белл на прем'єрі мюзиклу у Голлівуді Фото Getty Images

Як відомо, днями з’ясувалося, що Вів’єн викинула "Пітт" зі свого прізвища. І це при тому, що її сестра, 18-річна Шайло теж начебто хоче юридично змінити своє ім’я на Шайло Джолі.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року дочка експодружжя Захара на церемонії вступу у жіноче товариство назвалася прізвищем лише матері. Також у ЗМІ писали, що син акторів, Пакс у переписці називав Пітта гівнюком.