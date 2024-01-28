"Пробую вперше": Міс Усанова вразила кардинально новим образом. Фото
"Міс Україна Всесвіт" - 2023 Ангеліна Усанова здивувала підписників новим образом. І хоча зміни начебто тимчасові, дівчина задумалася, чи не зробити їх постійними.
Фотографіями в новому тимчасовому амплуа Усанова поділилася в Instagram.
Ангеліна постала перед шанувальниками з незвичною для себе зачіскою. Чорноволоса Усанова показалася у білявкою, ба більше, з короткою стрижкою.
"Blonde? Дуже люблю змінювати образи, але блонд пробую вперше. Як вам?" - написала дівчина.
Нагадаємо, нещодавно Ангеліна Усанова показала себе маленьку та згадала, як батьки співали їй під гітару.
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