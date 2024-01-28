"Пробую вперше": Міс Усанова вразила кардинально новим образом. Фото

"Міс Україна Всесвіт" - 2023 Ангеліна Усанова здивувала підписників новим образом. І хоча зміни начебто тимчасові, дівчина задумалася, чи не зробити їх постійними.

Фотографіями в новому тимчасовому амплуа Усанова поділилася в Instagram.

Ангеліна постала перед шанувальниками з незвичною для себе зачіскою. Чорноволоса Усанова показалася у білявкою, ба більше, з короткою стрижкою.

Фото Instagram Ангеліни Усанової

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На вашу думку, чи личить Ангеліні блонд?)

Як відомо, на конкурсі краси "Міс Всесвіт" 2023, за словами Усанової, Україна нікого не цікавила

Фото Instagram Ангеліни Усанової

"Blonde? Дуже люблю змінювати образи, але блонд пробую вперше. Як вам?" - написала дівчина.

Нагадаємо, нещодавно Ангеліна Усанова показала себе маленьку та згадала, як батьки співали їй під гітару.



