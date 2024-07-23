Луценко в самих колготках на підборах позакидала ноги для провокаційних фото

Марія Мельник 23 липня, 18:30
Луценко у сорочці спопелила поглядом

Аніта Луценко загіпнотизувала потужним поглядом і ногами

Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко, яка в 40 років "не задихається", продемонструвала спортивні навички в елегантному фотосеті.

Для зйомки спортсменка в самих колготках і сорочці красиво позадирала спортивні ноги.

Тренерка Луценко на дивані задерла ноги

Щоби мати такі ноги Аніта харчується 3 рази на день і робить масажі


Ноги Аніти Луценко на підборах

Аніта любить показувати деталі і помічати їх. Раніше вона, наприклад, розказувала, чому дівчата у Європі та в Україні переслідують різні цілі у спорті

Здається, на знімках немає фотошопу, але ж відсутність стрілок на колготках...
Здається, на знімках немає фотошопу, але ж відсутність стрілок на колготках...

Нагадаємо, раніше Луценко спеціально для Tabloid привідкрила завісу свого життя та поділилася, чим зазвичай харчується разом із донькою, які ранкові ритуали має та що з продуктів точно ніколи не з’явиться в її холодильнику.

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