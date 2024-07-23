Луценко в самих колготках на підборах позакидала ноги для провокаційних фото
Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко, яка в 40 років "не задихається", продемонструвала спортивні навички в елегантному фотосеті.
Для зйомки спортсменка в самих колготках і сорочці красиво позадирала спортивні ноги.
Нагадаємо, раніше Луценко спеціально для Tabloid привідкрила завісу свого життя та поділилася, чим зазвичай харчується разом із донькою, які ранкові ритуали має та що з продуктів точно ніколи не з’явиться в її холодильнику.
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