Андрес у корсеті-фользі, трусиках і панчохах ефектно оголила стегно для фешн-фото
Модель Анна Андрес наробила епатажних фото для кампейну українського бренду Gasanova.
Цього разу 31-річна модель у сукні-халаті та корсеті-фользі спокусливо продефілювала для знімків.
До речі, раніше для кампейну Gasanova Андрес позувала в елегантній червоній сукні та з пір'ям на голові.
Як відомо, дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова також займається підбором аутфітів для першої леді Олени Зеленської.
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