Андрес у корсеті-фользі, трусиках і панчохах ефектно оголила стегно для фешн-фото

Марія Мельник 13 грудня, 15:30
Анна Андрес в декольтованій сукні
фото з Instagram

Модель Анна Андрес наробила епатажних фото для кампейну українського бренду Gasanova.

Цього разу 31-річна модель у сукні-халаті та корсеті-фользі спокусливо продефілювала для знімків.

Андрес в сукні наробила спокусливих фото з голим стегном

Дизайнерка Ельвіра Гасанова не випадково зробила Анну обличчям нової колекції, адже вона вважає її уособленням жіночої краси

фото vicoolyasaida

Андрес у трусиках і панчохах

Зйомка вийшла доволі провокативною

Андрес не лише модель, а й мама. Вона виховує двох дітей: Джеймса та Габріеля

Андрес не лише модель, а й мама. Вона виховує двох дітей: Джеймса та Габріеля

До речі, раніше для кампейну Gasanova Андрес позувала в елегантній червоній сукні та з пір'ям на голові.

Як відомо, дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова також займається підбором аутфітів для першої леді Олени Зеленської.

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