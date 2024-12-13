Андрес у корсеті-фользі, трусиках і панчохах ефектно оголила стегно для фешн-фото

Модель Анна Андрес наробила епатажних фото для кампейну українського бренду Gasanova.

Цього разу 31-річна модель у сукні-халаті та корсеті-фользі спокусливо продефілювала для знімків.

Дизайнерка Ельвіра Гасанова не випадково зробила Анну обличчям нової колекції, адже вона вважає її уособленням жіночої краси фото vicoolyasaida

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Зйомка вийшла доволі провокативною

Андрес не лише модель, а й мама. Вона виховує двох дітей: Джеймса та Габріеля

До речі, раніше для кампейну Gasanova Андрес позувала в елегантній червоній сукні та з пір'ям на голові.

Як відомо, дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова також займається підбором аутфітів для першої леді Олени Зеленської.