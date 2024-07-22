Карти, смаколики та леопард: Неплях у бікіні підставила дупцю сонцю на французькому курорті. Фото

Тетяна Сухачова 22 липня, 18:00

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях, яка полюбляє відпочивати у теплих краях, пояснила, звідки в неї така пристрасть до моря.

У своєму Instagram вона поринула у минуле та пригадала, як дитиною разом із батьками подорожувала машиною на море.

Теплі спогади Неплях проілюструвала вже свіжими кадрами з чинної відпустки у Франції.

Анна Неплях на відпочинку у Франції

Голодним і спраглим до моря не дивитися

фото з Instagram Анни Неплях

Неплях на курорті у Франції

Пляжні забавки :)

фото з Instagram Анни Неплях
Міс Всесвіт Україна Анна Неплях на відпочинку

І куди ж без демонстрації засмаги

фото з instagram Анни Неплях
Неплях на відпочинку у Франції
фото з Instagram Анни Неплях

До речі, раніше Неплях вже ділилася контентом з відпочинку у Франції. Зокрема, титулована кралечка граційно попозувала у бікіні, виходячи з басейну.

Нагадаємо, у червні Анна помпезною вечіркою відсвяткувала 30-річчя.

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Неплях
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