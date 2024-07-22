Карти, смаколики та леопард: Неплях у бікіні підставила дупцю сонцю на французькому курорті. Фото
Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях, яка полюбляє відпочивати у теплих краях, пояснила, звідки в неї така пристрасть до моря.
У своєму Instagram вона поринула у минуле та пригадала, як дитиною разом із батьками подорожувала машиною на море.
Теплі спогади Неплях проілюструвала вже свіжими кадрами з чинної відпустки у Франції.
До речі, раніше Неплях вже ділилася контентом з відпочинку у Франції. Зокрема, титулована кралечка граційно попозувала у бікіні, виходячи з басейну.
Нагадаємо, у червні Анна помпезною вечіркою відсвяткувала 30-річчя.
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