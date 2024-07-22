Карти, смаколики та леопард: Неплях у бікіні підставила дупцю сонцю на французькому курорті. Фото

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях, яка полюбляє відпочивати у теплих краях, пояснила, звідки в неї така пристрасть до моря.

У своєму Instagram вона поринула у минуле та пригадала, як дитиною разом із батьками подорожувала машиною на море.

Теплі спогади Неплях проілюструвала вже свіжими кадрами з чинної відпустки у Франції.

Голодним і спраглим до моря не дивитися фото з Instagram Анни Неплях

Реклама:

Пляжні забавки :) фото з Instagram Анни Неплях

І куди ж без демонстрації засмаги фото з instagram Анни Неплях

фото з Instagram Анни Неплях

До речі, раніше Неплях вже ділилася контентом з відпочинку у Франції. Зокрема, титулована кралечка граційно попозувала у бікіні, виходячи з басейну.

Нагадаємо, у червні Анна помпезною вечіркою відсвяткувала 30-річчя.