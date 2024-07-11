Неплях у молочному бікіні граційно вийшла з басейну у Франції. Фото

Анна Неплях в бікіні показала, як відпочиває під дощем

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях продовжує насолоджуватись французькими канікулами.

30-річна міс в молочному бікіні позасмагала біля басейну під час дощу.

Судячи з засмаги міс, її старання біля басейну не минули дарма

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Тут міг би бути гарячий французький круасан, але ні

На Лазуровому берегу Анна не лише фотографується і оновлює водний балас кавунами, а й читає книжки. Кралечка не згаяла нагоди похизуватися хвилинами саморозвитку.

Не сфотографував книгу, вважай, не читав. До речі, схоже, чтиво допомогло дівчині визначити пріоритетність своїх справ та сфокусуватись на виконанні тільки найважливіших

Нагадаємо, раніше Неплях наробила фото у сукні з бездонним декольте та тлі Антіб.