Неплях у молочному бікіні граційно вийшла з басейну у Франції. Фото
Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях продовжує насолоджуватись французькими канікулами.
30-річна міс в молочному бікіні позасмагала біля басейну під час дощу.
На Лазуровому берегу Анна не лише фотографується і оновлює водний балас кавунами, а й читає книжки. Кралечка не згаяла нагоди похизуватися хвилинами саморозвитку.
Нагадаємо, раніше Неплях наробила фото у сукні з бездонним декольте та тлі Антіб.
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