Неплях у молочному бікіні граційно вийшла з басейну у Франції. Фото

ТаблоID 11 липня, 17:30
Анна Неплях наробила фото у Франції

Анна Неплях в бікіні показала, як відпочиває під дощем

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях продовжує насолоджуватись французькими канікулами.

30-річна міс в молочному бікіні позасмагала біля басейну під час дощу.

Неплях в бікіні підставила камері сідниці
Судячи з засмаги міс, її старання біля басейну не минули дарма

Міс Всесвіт-2021 в бікіні у басейні

На початку повномасштабного вторгнення через стрес Неплях набрала 10 кіло, які не могла скинути рік

Тарілка міс Всесвіт

Тут міг би бути гарячий французький круасан, але ні

На Лазуровому берегу Анна не лише фотографується і оновлює водний балас кавунами, а й читає книжки. Кралечка не згаяла нагоди похизуватися хвилинами саморозвитку.

Не сфотографував книгу, вважай, не читав. До речі, схоже, чтиво допомогло дівчині визначити пріоритетність своїх справ та сфокусуватись на виконанні тільки найважливіших

Не сфотографував книгу, вважай, не читав. До речі, схоже, чтиво допомогло дівчині визначити пріоритетність своїх справ та сфокусуватись на виконанні тільки найважливіших

Нагадаємо, раніше Неплях наробила фото у сукні з бездонним декольте та тлі Антіб.

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Неплях
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