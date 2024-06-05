"Навчилася пристрасно і чуттєво кохатися": Неплях у свій ювілей назвала, чим 30 років краще за 20

У Анни Неплях ювілей

Володарці звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анні Неплях 5-го червня виповнилося 30 років.

І цього дня вона написала пост, в якому перелічила плюси свого віку та подякувала собі за те, що саме зараз вона красива та успішна як ніколи.

"Цій неймовірній жінці 30! І вона нереально пишається тим, яка вона, як виглядає, як відчуває себе, та що має за своїми плечима", - скромно написала Неплях.

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"У 20 ця цифра виднілася якоюсь далекою та страшною, але сьогодні, я прям чекала на цей день. У 30 - ти знаєш, чого ти хочеш, що підходить саме тобі, як за собою доглядати, які твої мрії і цілі, що ти можеш дати іншим і кого хочеш бачити поруч із собою. Ти вже не рвеш сраку, щоб все встигнути, а делегуєш", - зазначила іменинниця.

Неплях назвала себе неймовірною жінкою Фото @izmajlova_foto

"Ти вже не боїшся бути якоюсь не такою, бо чітко знаєш, яка ти і твердо стоїш на ногах, що ніхто не вибʼє з-під тебе ґрунт. З кожним роком в моє життя приходять найкращі люди, найкращі події, найкращі почуття і емоції.

Раніше, я думала, що чим старше стаєш, тим менше вражень, особливо з тим, наскільки насичене моє життя, але зараз точно можу сказати, що навпаки, - емоції, враження, відчуття стають якіснішими, яскравішими, сильнішими", - запевнила Аня.

Неплях у свої 30 має дорогу квартиру у престижному районі міста, лакшері-авто та купу кавалерів

"Я ніколи, не була в такій чудовій фізичній формі, як зараз. Я ніколи не любила інших і себе так сильно і безумовно, як сьогодні. Я ніколи не була такою красивою, як сьогодні. Я ніколи не пишалася своїми досягненнями, як сьогодні. Я ніколи не займалася так коханням, як сьогодні і лише рік, як я навчилася цього, пристрасно, але водночас ніжно і чуттєво. Я ніколи не була стільки про себе і для себе, як сьогодні. Просто, дякую собі і своїм sweet 30", - підсумувала ювілярка.

Нагадаємо, нещодавно Неплях у ризикованій сукні дефілювала доріжкою Каннського кінофестивалю та пишалася, що ні копійки за це не заплатила. А ще вона зізналася, що в молоді роки не носила дорогі подарунки від залицяльників.