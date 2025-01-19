"В 25 я відчайдушно тра**лася": Неплях зізналася, як з роками змінювалися її вподобання у сексі

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях надихнулася новим відвертим фільмом з Ніколь Кідман "Хороша погана дівчинка" й в Instagram розповіла, як вона з роками змінювалася в інтимному плані.

"Чим старше я стаю, тим більше поняття сексу змінюється для мене. Що говорити, якщо у 18 років я втратила цноту, в 22 зловила перший оргазм, в 25 відкрила для себе сквірт, а в 29 навчилася займатися коханням. І з кожним роком мої відчуття посилюються і розширюється палітра емоцій і можливостей. Мені навіть цікаво, що буде далі", - написала Анна.

Анна вирішила підняти інтимну тему у своїх сторіс

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Неплях спробувала пояснити свою думку грубіше.

"В 25 я відчайдушно тр*халася і експериментувала, в 27 використовувала лише для власного задоволення. В 30 я займаюся коханням і шукаю тонкі струни поєднання чоловіка-жінки", - додала вона.

Неплях чесно розповіла, як змінювалася вона у сексі з роками

Модель також припустила, що з часом цикли можуть повторюватися, а також одразу звернулася до тих, кому не подобається, що вона говорить про секс.

"Сьогодні мені 30, я кайфую від усього що довкола мене, і якщо комусь не подобається, що я можу відкрито говорити на тему сексу і дозволяти собі спати з ким хочу і коли хочу, ідіть до сраки. Не крадіть у себе своє ж життя. Вивчайте своє тіло, говоріть про секс, займайтесь ним і кайфуйте. І тоді у вас ніколи не буде часу фукати і обговорювати чуже ліжко, бо у власному може бути стільки цікавого. Повірте, я знаю про що говорю", - підсумувала вона.

Скріншот з Instagram Анни Неплях

До речі, Анна Неплях таки не соромиться свого тіла й залюбки демонструє власну сексуальність через пікантні фотозйомки.

Також модель сміливо показує аудиторії зміни у своєму тілі під час різних періодів життя.