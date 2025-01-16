Неплях у самих лише стрінгах показала, як готується до пляжного відпочинку

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка нещодавно повернулася з Куршевеля, готується до подорожі у теплі краї.

Для цього 30-річна Анна проходить курс ендосфери для сідниць і ніг.

"Скоро ця дупця буде засмагати", - підписала фото міс.

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Ендосфера - це інноваційна технологія для корекції фігури, овалу обличчя і омолодження шкіри. В основі дії - компресійна мікровібрація

Поки хтось пітніє над тілом у спортзалі, міс розслабляється і худне під вібраціямі

А ще днями Неплях запостила серію фото в сукні зі столичної вечірки.

Красуня посвітила засмаглими ногами

Нагадаємо, раніше Неплях розказувала про свої харчові звички так як тримає вагу.