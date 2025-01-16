Неплях у самих лише стрінгах показала, як готується до пляжного відпочинку
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка нещодавно повернулася з Куршевеля, готується до подорожі у теплі краї.
Для цього 30-річна Анна проходить курс ендосфери для сідниць і ніг.
"Скоро ця дупця буде засмагати", - підписала фото міс.
А ще днями Неплях запостила серію фото в сукні зі столичної вечірки.
Нагадаємо, раніше Неплях розказувала про свої харчові звички так як тримає вагу.
Читайте також:
"Хвилинка самозакоханості": Неплях в обтислому кетс'юті покрутилася перед камерою. Фото
"Зустрічаю перший сніг": Неплях у боксерках підставила сідниці камері та показала, як її в бікіні плескали віником у лазні
"Піклуюсь про свою внутрішню дитину": Неплях голіциць поніжилася у ванні та розповіла про улюблені традиції Нового року
Приєднуйтесь до дискусії