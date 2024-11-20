"Одна з найбільших моїх чуттєвостей": Неплях розповіла, через що не може їздити в таксі

"Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях називає запахи "однією з найбільших своїх чуттєвостей".

Допис про це Аня опублікувала у Instagram навздогін своєму "полюванню" за диким білим трюфелем, у якому взала участь у Італії.

Як запевняє 30-річна кралечка, часто вона відчуває запахи, яких не відчувають інші люди, і це навіть буває дискомфортним.

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Неплях у Instagram показала свої італійські канікули та розказала про суперчутливість до запахів

"Наприклад, якщо якась їжа лежала з ароматною їжею, не знаючи цього, я це відчую. Чи запах гормонів, страху, стресу у людини, яка може не відчувати і у себе і інші не помітять. Запах, коли твоя близька людина хвора, а вона робить вигляд, наче все ок. Доречі, коли близькі люди брешуть, у них також інший запах… тому я за вибудовування чесних стосунків з повним прийняттям", - поділилася Неплях.

"Запах людини, яка постійно вживає алкоголь (це не про перегар, а про його шкіру). Запах людини, що курить, навіть коли перед зустріччю зі мною вона не курила", - запевнила вона.

Найприємніший дня Неплях запах - це запах ранку, "десь з ароматом чистоти".



"В мене вдома завжди квіти. І я люблю, коли вони дають свій аромат. В мене абсолютно не вонючий пес і немає вдома запаху собаки. А ще запах продуктів. Не дивуйтеся, коли побачите мене в супермаркеті чи на ринку, яка нюхає помідорки", - попередила Анна.

Неплях у Instagram показала свої італійські канікули та розказала про суперчутливість до запахів

"Якщо брати це як дар, то їжа смачніша, цікавіша і яскравіша, життя і запахи довкола можуть дійсно робити свято. Але в мене й багато обмежень через це. Я не можу їздити в таксі, бо запах чужого чоловіка, просаленої машини чи минулого пасажира приносить мені дискомфорт. А з усіх машин, лише 15% з нормальним ароматом. Чи я наприклад не буду їсти пити їжу, що погано пахне. Ах, так, я завжди нюхаю їжу перед вживанням", - зазначила вона.

Зі слів Неплях, трюфель - це один із тих ароматів, які зводять її з розуму.

"Коли я чую у ресторані, коли комусь подають страву з трюфелем, у мене зіниці ока розширюються. Тому для мене сама мрія була побачити на власні очі, як росте трюфель, який у нього аромат ще з самого ґрунту і який його смак тут і зараз. І це просто неймовірне відчуття!", - зізналася вона.

Нагадаємо, нещодавно Анна ділилася думками щодо поведінки людей під час конфліктів. А ще красуня пояснювала, чим 30 кращі за 20.



