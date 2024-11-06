"Я просто хотіла заспівати": Трінчер показала, як її обплював верблюд. Епічне відео

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер насмішила зустріччю з великим волохатим другом.

У своєму Instagram виконавиця запостила відео, де запропонувала верблюду заспівати власну пісню, однак отримала неоднозначну відповідь.

"А я просто хотіла заспівати йому нову пісню...", - написала Трінчер.

Реклама:

Співачка просто хотіла заспівати верблюду, однак отримала цікаву реакцію

Після пропозиції тварина неочікувано плюнула в обличчя виконавиці.

Як гадаєте, це означає згоду на прослуховування пісні чи навпаки?

Не кожного дня в Україні можна отримати плювок в обличчя від верблюда...

Можливо двогорбий просто хотів почути іншу пісню...

Нагадаємо, раніше Трінчер, яка у листопаді 2023-го розлучилася з блогером Олександром Волошиним, розказала, як її змінив рік після розриву та яким бачить своє кохання.