"Для щастя жінці не потрібен чоловік": Трінчер розказала, як її змінив рік після розлучення та яким бачить своє кохання

Трінчер поспілкувалася про особисте та посвітила грудьми крізь прозору сукню фото Viva

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка у листопаді 2023-го розлучилася з блогером Олександром Волошиним, розкрила подробиці особистого життя.

В інтерв'ю Viva виконавиця також пояснила, чому, на її думку, жінці не потрібен чоловік.

Зірка розказала, яким був її рік після розлучення:

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"Цей рік став для мене часом глибоких переосмислень і самопізнання. Попри те, що він був надзвичайно складним, я вдячна за всі уроки, які він мені приніс. Саме цей досвід допоміг мені зрозуміти багато важливих речей і зробити кроки до щасливішого життя".

Рік після розлучення був найскладнішим у житті зірки

"Після глибокого самопізнання я зрозуміла, що для особистого щастя жінці не потрібен чоловік. Я не хочу залежати від нього і зараз поруч з собою бачу людину, яка буде рівним партнером, з ким зможу ділити радощі та труднощі життя", - зазначила Анна.

"Для мене важливо, щоб у стосунках зберігалася рівноправність, коли кожен партнер може вільно розвиватися як особистість, не втрачаючи своєї індивідуальності. Це стосунки, в яких кожен має свободу бути незалежним, але при цьому залишається відкритим для близькості та взаємного обміну енергією", - поділилася акторка

За словами співачки, вона бачить своє кохання гармонійним.

"Я бачу своє кохання щирим, не співзалежним і справжнім. Це почуття, яке базується на взаємній повазі, довірі та гармонії", - зазначила Трінчер.

Нагадаємо, Саша й Аня заручилися у грудні 2021-го. Хлопець освідчився коштовною каблучкою Cartier. Експара планувала грандіозне весілля, проте війна змінила їхні плани. Побратися Саша і Аня все ж вирішила у вересні 2022-го.

Вже у листопаді минулого року співачка розказувала, що відчувала після розриву.