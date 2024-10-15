"Для щастя жінці не потрібен чоловік": Трінчер розказала, як її змінив рік після розлучення та яким бачить своє кохання
Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка у листопаді 2023-го розлучилася з блогером Олександром Волошиним, розкрила подробиці особистого життя.
В інтерв'ю Viva виконавиця також пояснила, чому, на її думку, жінці не потрібен чоловік.
Зірка розказала, яким був її рік після розлучення:
"Цей рік став для мене часом глибоких переосмислень і самопізнання. Попри те, що він був надзвичайно складним, я вдячна за всі уроки, які він мені приніс. Саме цей досвід допоміг мені зрозуміти багато важливих речей і зробити кроки до щасливішого життя".
"Після глибокого самопізнання я зрозуміла, що для особистого щастя жінці не потрібен чоловік. Я не хочу залежати від нього і зараз поруч з собою бачу людину, яка буде рівним партнером, з ким зможу ділити радощі та труднощі життя", - зазначила Анна.
За словами співачки, вона бачить своє кохання гармонійним.
"Я бачу своє кохання щирим, не співзалежним і справжнім. Це почуття, яке базується на взаємній повазі, довірі та гармонії", - зазначила Трінчер.
Нагадаємо, Саша й Аня заручилися у грудні 2021-го. Хлопець освідчився коштовною каблучкою Cartier. Експара планувала грандіозне весілля, проте війна змінила їхні плани. Побратися Саша і Аня все ж вирішила у вересні 2022-го.
Вже у листопаді минулого року співачка розказувала, що відчувала після розриву.
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