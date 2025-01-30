"Вином текла": Трінчер у золотому бікіні повигиналася на Балі у пристрасному кліпі

Карина Тімкова 30 січня, 15:40
Трінчер в купальнику на Балі

Трінчер зняла чуттєвий кліп на Балі

30-го січня співачка Анна Трінчер презентувала свою нову пісню "Вином текла", яка вже встигла завоювати серця її шанувальників.

Цей трек став особистою розповіддю артистки про важливість самоповаги і внутрішньої сили. А головний меседж — пошук себе та звільнення від болю.

23-річна Анна говорить, що її пісня про новий початок і свободу, на яку заслуговує кожна жінка.


Анна Трінчер в кліпі Вином текла

У свої 23 роки Аня має не дуже приємний досвід стосунків

"Ця пісня про співзалежну жінку, яка знаходиться в стосунках, де її знецінюють. Всі довкола бачать це ставлення і не можуть зрозуміти, чому вона досі там", — розповіла Анна.

Аня Трінчер в купальнику і шубі

Кліп на "Вином текла" відображає емоції і трансформацію героїні. Більшість кадрів були відзняті на Балі.

Протягом всього відео Анна пристрасно співає і вигинається в різних звабливих образах - від блискучої сукні винного кольору до жовто-золотого бікіні.

"Таке тіло неможливо ховати від самої себе", - пишуть Ані в коментарях.

У кліпі багато тіла і океану

У кліпі багато тіла і океану

Нагадаємо, у 2022-му Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Але вже через півтора року пара оголосила про розлучення. Тоді Анна важко переживала розрив, що і оспівувала у своїх треках. А нещодавно вона розповіла, чому пів року не ходить на побачення.

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