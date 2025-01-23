Млосна Трінчер у ліжку оголила дупцю для сміливих фото

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка тимчасово утримується від побачень із чоловіками, порадувала своїх підписників у Instagram новим пікантним фотосетом.

23-річна кралечка позувала на ліжку, причому на кількох світлинах вона гола-голісінька.

Відпочиваючи на Балі, Трінчер позує не лише в купальнику, а і без нього

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"Гортала пінтерест, знайшла от таку дівчинку, вирішила запостити. Що скажете?", - пококетувала Аня.

Аня в коментарях збирає компліменти від підписників

Цікаво, про що дівчина замислилася

Як відомо, Трінчер страждає на розлад харчової поведінки та час від часу переживає зриви з компульсивним переїданням. Зате торік зірці нарешті вдалося щиро полюбити спорт, який став невід'ємною частиною її рутини.