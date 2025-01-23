Млосна Трінчер у ліжку оголила дупцю для сміливих фото

Марія Ткаченко 23 січня, 11:30
Анна Трінчер
Фото з Instagram Трінчер

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка тимчасово утримується від побачень із чоловіками, порадувала своїх підписників у Instagram новим пікантним фотосетом.

23-річна кралечка позувала на ліжку, причому на кількох світлинах вона гола-голісінька.

Аня Трінчер

Відпочиваючи на Балі, Трінчер позує не лише в купальнику, а і без нього


"Гортала пінтерест, знайшла от таку дівчинку, вирішила запостити. Що скажете?", - пококетувала Аня.

Анна Трінчер у Instagram

Аня в коментарях збирає компліменти від підписників

Гола Трінчер

Цікаво, про що дівчина замислилася

Ганні Трінчер
Фото Трінчер

Як відомо, Трінчер страждає на розлад харчової поведінки та час від часу переживає зриви з компульсивним переїданням. Зате торік зірці нарешті вдалося щиро полюбити спорт, який став невід'ємною частиною її рутини.

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Трінчер
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