Трінчер на Балі простяглася в бікіні над рисовими терасами та уявила себе королевою водоспадів

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка гайнула відпочивати на Балі, ділиться яскравим контентом зі своїми підписниками у Instagram.

Розказує вона їм і про халепи: упала в номері разом із великим дзеркалом, розбила його і забилася сама, а ще перехворіла на місцеву гостру кишкову інфекцію. Але загального настрою це кралечці не зіпсувало.

"Знайшли одну троянду на рисових полях...", - поетично підписала 23-річна Аня фотосет, де, вбрана в бікіні, мініспідничку та легку накидку, ніжиться в гамаку понад рисовими терасами.

Трінчер насолоджувалася релаксом і краєвидом

Ані вже ліпше

На відпочинок зірка прихопила з собою, звісно ж, не самі лише купальники, а й, як мінімум, одну сукню. Зате таку ошатну, що Трінчер у ній здалася собі королевою водоспадів.

Буде нова фотосесія?

Нагадаємо, новий рік Анна Трінчер зустрічала в Куршевелі з "міс" Анною Неплях.



