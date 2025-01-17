Трінчер на Балі простяглася в бікіні над рисовими терасами та уявила себе королевою водоспадів
Співачка та акторка Анна Трінчер, яка гайнула відпочивати на Балі, ділиться яскравим контентом зі своїми підписниками у Instagram.
Розказує вона їм і про халепи: упала в номері разом із великим дзеркалом, розбила його і забилася сама, а ще перехворіла на місцеву гостру кишкову інфекцію. Але загального настрою це кралечці не зіпсувало.
"Знайшли одну троянду на рисових полях...", - поетично підписала 23-річна Аня фотосет, де, вбрана в бікіні, мініспідничку та легку накидку, ніжиться в гамаку понад рисовими терасами.
На відпочинок зірка прихопила з собою, звісно ж, не самі лише купальники, а й, як мінімум, одну сукню. Зате таку ошатну, що Трінчер у ній здалася собі королевою водоспадів.
Нагадаємо, новий рік Анна Трінчер зустрічала в Куршевелі з "міс" Анною Неплях.
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