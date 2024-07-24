"Ще не таке бачили": Трінчер насмішила мережу реакцією бабусі на її новий еротичний кліп з вишнями
Співачка Анна Трінчер, яка у липні 2023 оголосила про розлучення, продовжує розмірковувати про себе як про окрему незалежну одиницю.
Цього разу виконавиця продемонструвала це у своїй творчості.
У новому кліпі "Зі смаком вишні" Трінчер у зухвалих образах звільнилася від тиску оточуючих і показала справжню себе.
"Світ лунає, а в мені тиша: нарешті я чую свій внутрішній голос, а не шум людського осуду та відголоски минулого, відходячи від образу "хорошої дівчинки" і приймаючи себе такою, яка я є, зі своїми недоліками та перевагами. Звільни і ти себе від тиску суспільства і почуй себе справжню", - закликає своїм кліпом Трінчер.
Анна також показала, як поцінувачка її творчості бабуся відреагувала на новий кліп.
Нагадаємо, раніше Трінчер розказувала, чому вирішила працювати над собою і не вступати у стосунки найближчим часом.