"Ще не таке бачили": Трінчер насмішила мережу реакцією бабусі на її новий еротичний кліп з вишнями

Трінчер в купальнику і з вишнями показала нову версію себе

Співачка Анна Трінчер, яка у липні 2023 оголосила про розлучення, продовжує розмірковувати про себе як про окрему незалежну одиницю.

Цього разу виконавиця продемонструвала це у своїй творчості.

У новому кліпі "Зі смаком вишні" Трінчер у зухвалих образах звільнилася від тиску оточуючих і показала справжню себе.

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"Я різна. Комусь на жаль, комусь на щастя, - світ не чорно-білий, як і люди. Ми маємо напівтони, слабкості, сильні сторони. Вперше я зʼявилась на екранах в моїх 13 років, з тих пір минуло 10 років. Я подорослішала, пережила багато травмуючих подій, лікувала себе сеансами у психолога, духовністю, вашою підтримкою і підтримкою близьких, загартовувалась, відкривала себе, знайомилась з собою", - писала напередодні виходу кліпу співачка

"Світ лунає, а в мені тиша: нарешті я чую свій внутрішній голос, а не шум людського осуду та відголоски минулого, відходячи від образу "хорошої дівчинки" і приймаючи себе такою, яка я є, зі своїми недоліками та перевагами. Звільни і ти себе від тиску суспільства і почуй себе справжню", - закликає своїм кліпом Трінчер.

У цій роботі Трінчер, за її словами, познайомила глядача ще однією версією себе

Анна також показала, як поцінувачка її творчості бабуся відреагувала на новий кліп.

Нагадаємо, раніше Трінчер розказувала, чому вирішила працювати над собою і не вступати у стосунки найближчим часом.