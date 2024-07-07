"Неприборкана пантера" Трінчер у колготках та шубі спокусливо прикрила оголені груди для фото

22-річна співачка та акторка Анна Трінчер в Instagram похизувалася перед підписниками новими звабливими фото.

На світлинах зірка позує на червоному тлі, тільки у червоних колготках в сіточку та червоній шубі, якою прикриває оголений бюст. Образ для фотосесії Трінчер доповнила червоним манікюром, вечірнім макіяжем та розпущеним волоссям.

"Неприборкана пантера, але ти зумів", - підписала вона кадри.

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Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показалася без макіяжу та розповіла, якої зачіски уникає.

Як відомо, співачка якось відверто зізналася, що коли вона була підлітком, то її булили через зовнішність.

До речі, Анна оголосила про розлучення зі своїм вже колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошином у листопаді минулого року.