"Розчиняюсь, перероджуюсь": Хижняк у звабній сукні на голе тіло занурилася в воду серед латаття

Марія Ткаченко - 3 липня, 17:30
Антоніна Хижняк
Фото Оля Віфлінзідер

Зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк зізналася, що вже сумує за літом, хоча минула лише його третина.

34-річна актриса в Instagram поділилася своїми емоціями та атмосферними кадрами з фотосесії на природі.

Тоня Хижняк

Антоніна закарбувала свою любов до літа на фото


"Літо-літечко… Моя улюблена пора… Пора духмяних лісових трав, теплої кори дерев і моїх улюблених ягід… Коли мінімум одягу, коли хочеться ходити босоніж і ніжитись в обіймах природи, як мале дитя. Всотую кожен день, розчиняюсь, перероджуюсь… Хочу до кісток відчувати тепло, яке буду берегти аж до наступного року. Літо-літечко… Як же я тебе люблю…", - зізналася Тоня.

"P.S. Зараз пишу і аж сльози навертаються…))) Куди ж ти так швидко тікаєш, ще два місяці, а я вже сумую…", - додала зірка.

Мотря

Для атмосферних фото акторка попозувала в легкому платті

Мотря Кайдаш
Актриса Антоніна Хижняк

Хижняк скупалася серед латаття

Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти про Антоніну Хижняк, як-от те, чому вона не хоче, щоби її син Максим колись зробив акторство своєю основною професію. Як відомо, торік Тоня та її колега Наталка Денисенко збурили мережу своїм поцілунком

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