Бійки з братом, невдалий шлюб і гендерна ідентичність: цікаве про актрису Антоніну Хижняк

34-річна Антоніна Хижняк – представниця молодого покоління українських акторів. Колись вона підкорила глядачів своєю героїнею Мотрею у хітовому серіалі "Спіймати Кайдаша". Проте мало хто знає, що до цього моменту дівчину не кликали в кіно, не давали жодного шансу і свою славу Тоні довелося "вигризати".

Зараз Хижняк активно поповнює своє портфоліо і все частіше зʼявляється на екранах. Це і телевізійний хіт "Слід", і "Перші дні", і "Звʼязок і "Я - Надія". А от нещодавно Тоня зʼявилася на великому екрані в фільмі "Коли ти вийдеш заміж?".

ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про зірку. Дізнайтеся, як актриса повинна була народитися хлопчиком, билася до крові зі своїм братом, не відчувала себе жінкою, розлучилася з першим чоловіком та багато іншого.

Бійки з братом

Актриса Антоніна Хижняк має молодшого брата Антона. З дитинства в них складалися дуже складні стосунки – вони не сприймали один одного, часто сварилися і навіть билися. Ба більше, Тоня і Антон обидва займалися спортом, тож коли справа доходила до бійок – це була катастрофа. В хід йшли кулаки і ноги, а на тілах брата і сестри й досі залишаються шрами.

Реклама:

Антоніна і Антон були справжніми малими розбишаками Фото з Instagram

Під час одного з конфліктів, про який актриса розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, брат Хижняк закрився на кухні, тож мала Антоніна не вигадала нічого краще, ніж вибити двері зі скляною вставкою. Очікувано, що скло розбилося і порізало їй руку, тоді настало крихке перемир'я, але не надовго.

"Сварки з будь-якого приводу, спори до хрипоти, взаємні претензії і бійки до крові. Іграшки строго навпіл, снікерс ділився під лінійку до міліметра, ми навіть робили графік хто коли спить з котом. Сльози бабусі, вмовляння мами, "ременяка" від тата, нічого не допомагало, це все повторювалось роками", – згадувала у своєму дописі в Інстаграм Антоніна Хижняк.

Проте з плином часу і дорослішанням Тоня і Антон все ж знайшли спільну мову і зараз дуже близькі.

Не ідентифікувала себе як жінку

Антоніна Хижняк росла у "пацанському середовищі". Ба більше, пізніше Тоня зіштовхнулася з проблемами з жіночим здоров'ям, які мали певний вплив на її психіку. Все це наклалося одне на одне, і до 18-20 років майбутня актриса не ідентифікувала себе як жінку, а почувалася просто людиною.

Тоня мала проблеми із самоідентифікацією Фото з Instagram

"Якби я народилася чоловіком, то все б було набагато простіше. В їхньому світі вони більш прямі, все ясно і ти "заточений" йти одним шляхом. А коли ти жінка, то на шляху до вирішення задачі у тебе діти, прибирання, кар'єра, купа справ", – зізналася актриса.

Мала народитися хлопчиком

Виявляється, що Тоня повинна була народитися Антоном (звідти імʼя її рідного брата). Мамі актриси сказали, що за всіма ознаками має народитися хлопчик.

"Купили блакитний візочок, пелюшки, придумали назвати Антоном – тоді це було дуже популярне ім’я, брат у класі свого часу мав вісім Антонів. І раптом народилася перша я! Вирішили, що нехай буде Антоніна. Я з мамою досі жартую, що блакитний – мій улюблений колір", – розказувала зірка серіалів Антоніна Хижняк.

Лялькарка

Коли Тоня вступила до Київського національного університету кіно, театру та телебачення імені Карпенка-Карого, то обрала для себе курс акторського мистецтва. Проте Юрій Висоцький помітив невеликий зріст Антоніни Хижняк (160 см) і порадив піти на кафедру мистецтва театру ляльок.

"Я не знала, що є така спеціальність, і навіть ніколи не була у театрі ляльок! Але все склалося ідеально", – пригадувала актриса.

Попри це Антоніна все ж стала актрисою кіно і театру Фото з сайту

Перший шлюб

Зірка фільмів Антоніна Хижняк довгий час не мала жодних серйозних стосунків, а от коли все ж знайшла такі, то вони закінчилися весіллям.

Зі своїм першим чоловіком Андрієм Якушевим Тоня була знайома понад пʼять років, перш ніж вони почали зустрічатися.

"Коли я повернулася до Українки 2013 року, пішла в компанію хлопців-приятелів. І сталася іскра, буря, божевілля. Дивно: ми були знайомі, гуляли в одній компанії, але раніше спілкувалися лише на рівні "привіт-бувай", – розповідала Тоня.

Андрій і Тоня зустрічалися 3 роки і одружилися. В шлюбі народився син Максим, якому зараз 7 років. Проте пара розійшлася. Хижняк розповідала, що "не була собою" у цих стосунках.

Від стосунків залишився 7-річний син Максим Фото з Instagram

"У першому шлюбі я гралася в "хорошу дівчинку". Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою. Мені здавалося, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що от я така хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", – пояснювала Антоніна.

Наразі експодружжя в хороших стосунках. Ба більше, на початку великої війни син Антоніни Хижняк Максим евакуювався з татом в Тернопіль, а актриса залишилася вдома.

Актриса дубляжу

Антоніна Хижняк ще й успішна актриса дубляжу. Її голосом говорять чимало голлівудських зірок, а портфоліо налічує понад 250 фільмів. Лара Крофт, Жінка-кішка, офіційний голос зірки Дейзі Рідлі ("Вбивство у східному експресі", "Зоряні війни"), Джозефін Ленґфорд ("Після"). Актриса озвучила головних героїв у понад 250 фільмів.

Голосом Тоні говорять чимало селебріті Фото з Instagram

"Ця робота – чистий кайф. Хоча до неї потрібно пройти через величезну кількість кастингів. Дуже рідко буває, що тебе одразу кличуть на роль. І затверджують навіть не наші. Записуються проби, вирушають до американських студій, там слухають і кажуть, який голос їм підходить", – розказувала зірка "Спіймати Кайдаша".

До речі, як зізнавалася сама Хижняк цю роботу в Україні оплачують дуже низько. Одна репліка коштує приблизно 15 грн, а якщо у актора не 10 проєктів з головними ролями, то гроші і не відчуваються.

"Що мені від тої 1000 гривень? Це пів бака бензину. Це просто більше про престиж, прийти на премʼєру фільму", – наголошувала актриса.

Стосунки з колегою

Антоніна Хижняк та Олександр Боднар познайомилися на зніманнях серіалу "Слід" в 2020 році.

"Якраз закінчився коронавірус, і ми вийшли разом у цей проєкт, нас поставили в пару – і якось так закрутилося", – згадувала Тоня.

Хоч спочатку у Хижняк "не йокнуло", проте Олександр зміг підкорити красуню своєю щирістю, почуттям гумору і ставленням до життя.

Це не було кохання з першого погляду Фото @_skvaj

У 2023 році подейкували, що акторська пара скоро повʼяже себе шлюбом, але на тлі чуток зʼявилася інформація про розірвання стосунків.

"Мені здається, причина в мені. В мене немає до нього претензій. Якісь свої косяки, він каже, що розуміє і усвідомлює, я свої усвідомлюю. Просто так склалося. Мені здається, це такий класичний кризовий період, коли багато пар або одружується, або вже розлучається", – ділилася зірка серіалів.

Антоніна пояснювала, що вони з Олександром "жили на різних швидкостях" і це врешті зробило свою справу.

Зламала ногу на зйомках

Був кінець знімального дня серіалу "Слід", сідало сонце і всі поспішали. Під час останнього епізоду, коли акторка мала бігти до дівчинки по траві і "як футболіст" проковзнути до неї, актриса раптово втрапила в яму і зламала ногу.

Перелам виявився складним, Хижняк робили операції, і вона певний час жила з пластиною, але цілеспрямовану актрису це не зупинило працювати далі.

Попри все Хижняк продовжила працювати Фото з Instagram

Роки незнімань

Після закінчення вишу Хижняк майже 10 років грала лише невеликі "нудні" епізодичні ролі. Антоніна зізнавалася, що їй навіть не давали шансу спробувати себе у чомусь більшому.

"На моє запитання "чи можна спробувати", мені казали: "ой, ну там затверджена інша акторка" або "ой, ну це не ваша роль". І я думаю: "Боже, як дивно, ви не даєте мені шансу навіть спробувати". І всі мої проби нічим не закінчувалися", – пригадувала Тоня.

А тепер сучасні серіали важко уявити без актриси Фото @zakrevska_photography

Роль Мотрі в "Спіймати Кайдаша" стала проривною для актриси. Саме після цього до неї прийшло визнання і її почали кликати в кіно.

Не хоче сина в актори

Антоніна Хижняк зізнавалася, що не хоче аби її син Максим став актором, тим паче у ранньому віці.

"Я прекрасно знаю цю кухню зсередини. І я бачу, який тиск, іноді навіть нездоровий, доводиться витримувати дітям. Я вважаю, що дитинство має залишатися дитинством – це найважливіше. Я б не хотіла, щоб він обрав акторство як основну професію. Але налаштовую себе прийняти будь-який його вибір у майбутньому", – говорила актриса.

Хоч Антоніна і не хоче, аби її син йшов її стежкою, але прийме будь-який його вибір Фото @vicky.photographer

Нагадаємо, ТаблоID днями писав лавсторі актора Назара Задніпровського з його дружиною Іриною. Читайте про те, як Ірина його підкорила і не раз рятувала.