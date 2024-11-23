"До Щекавиці готові?": Хижняк у спідньому посвітила пружним тілом. Фото
Акторка Антоніна Хижняк, яка влітку хизувалася стрункою фігурою на сапборді, наробила спокусливих фото у білизні.
Світлинами зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділилася у своєму Instagram.
"До Щекавиці готові? "Щоб не плакать я сміялась", - не без іронії зазначила Тоня.
Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк та Наталка Денисенко поцілувалися в губи задля реклами нового фільму.
Як відомо, на початку війни Антоніна відправляла свого сина в евакуацію з колишнім чоловіком до Тернополя.
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