"До Щекавиці готові?": Хижняк у спідньому посвітила пружним тілом. Фото

Юлія Леськова 23 листопада, 11:48
Антоніна Хижняк позує для фото
Фото з Instagram Антоніни Хижняк

Акторка Антоніна Хижняк, яка влітку хизувалася стрункою фігурою на сапборді, наробила спокусливих фото у білизні.

Світлинами зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділилася у своєму Instagram.

"До Щекавиці готові? "Щоб не плакать я сміялась", - не без іронії зазначила Тоня.


Антоніна Хижняк наробила спокусливих фото

Корсет на Тоні прикрашений українським орнаментом

Фото Оля Віфлінзідер
Антоніна Хижняк у білизні
Фото Оля Віфлінзідер
Антоніна Хижняк на фото

Минулого листопада Хижняк у сорочці на голе тіло позувала на піску

Фото Оля Вінфлінзідер

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Хижняк та Наталка Денисенко поцілувалися в губи задля реклами нового фільму.

Як відомо, на початку війни Антоніна відправляла свого сина в евакуацію з колишнім чоловіком до Тернополя.

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