Апанасенко з королівською зачіскою та в панчішках кокетливо почаювала під кущем троянд
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко здивувала перевтіленням.
У своєму Instagram зіркова мама показала фото, де попозувала у панчохах за чаюванням.
"Ходімо в сад? Я покажу вас трояндам", - процитувала Вікторія рядки Річарда Брінслі Шерідана.
Нагадаємо, у серпні минулого року міс вперше стала мамою. Раніше вона розповідала, скільки кіло набрала за час вагітності та як їх позбувалася.
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