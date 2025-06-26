Апанасенко з королівською зачіскою та в панчішках кокетливо почаювала під кущем троянд

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко здивувала перевтіленням.

У своєму Instagram зіркова мама показала фото, де попозувала у панчохах за чаюванням.

"Ходімо в сад? Я покажу вас трояндам", - процитувала Вікторія рядки Річарда Брінслі Шерідана.

Кокетливі пасма і рожевий пасують міс Фото: capolya

Апанасенко в еротично-романтичному образі

Нагадаємо, у серпні минулого року міс вперше стала мамою. Раніше вона розповідала, скільки кіло набрала за час вагітності та як їх позбувалася.