Апанасенко з королівською зачіскою та в панчішках кокетливо почаювала під кущем троянд

Марія Мельник - 26 червня, 19:15

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко здивувала перевтіленням.

У своєму Instagram зіркова мама показала фото, де попозувала у панчохах за чаюванням.

"Ходімо в сад? Я покажу вас трояндам", - процитувала Вікторія рядки Річарда Брінслі Шерідана.

Апанасенко - портретне фото

Кокетливі пасма і рожевий пасують міс

Фото: capolya

Апанасенко у панчохах в трояндах

Апанасенко в еротично-романтичному образі

Нагадаємо, у серпні минулого року міс вперше стала мамою. Раніше вона розповідала, скільки кіло набрала за час вагітності та як їх позбувалася.

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