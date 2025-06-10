"Мами не ламаються": міс Апанасенко розказала, як з 10-місячною донькою бігла в укриття під час обстрілу

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні минулого народила первістка, показала, як з донькою пережила комбіновану атаку у Києві.

У своєму Instagram мама запостила фото з 10-місячною дівчинкою і розповіла про страшну ніч.

"Ти спала. Тепло притиснута до мене. Маленьке серденько, ще не зранене світом. А я - прокинулася від звуку балістичної ракети. Не сирени. Саме ракети. Її звук я не забуду ніколи. У ту мить час зупинився. Але руки діяли. Автоматично. Я схопила тебе, пригорнула, поклала в ерго-рюкзак і, чекаючи паузи між вибухами, вибігла на вулицю", - розповіла Вікторія.

"Ліфт не працював. Ми йшли пішки. Я - зі стислим серцем, під гуркіт неба, що падало на місто. Ти - тихо спала. Дитина війни. Ще не знаючи, що означає жити з миром. Чи було мені страшно? Так. Як ніколи. Але я — мама. А мами не ламаються. Вони тремтять, але йдуть. Бо хтось дуже малий довірив їм цілий світ", - пояснила Апанасенко.

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Вікторія рятувала доньку і себе від російських ракет

"В укритті було багато людей. Хтось мовчав. Хтось постійно перевіряв новини. Хтось просто дивився в одну точку. А ти спала, така тендітна, мов янгол. І я дивилась на тебе та питала себе: який це світ, в який ти прийшла? Це світ, де зло має імʼя. Світ, де росіяни вважають, що їм усе дозволено: знищувати, вбивати, стирати з лиця землі наші міста й надії. Де влада однієї хворої душі стала прокляттям для мільйонів. Та попри це — ти тут. Ти жива. Ти — любов.

І я хочу, щоб ти знала: ти не просто народилася під час війни. Ти з’явилася у найтемнішу ніч, щоб принести світло. Ти — доказ того, що ми не здались. Що ми живемо. Що ми продовжуємо. Я вірю: ти виростеш у країні, де небо буде тільки блакитним. Де слово "укриття" зникне з дитячого словника. Де дитинство не перериватимуть вибухи. Я не зможу вберегти тебе від усього зла світу. Але я зроблю все, щоб ти виросла вільною. Щоб знала, ким ти є. Щоб ніколи не боялась. Бо ти вже сильна, доню. Ти народилася в країні, що вміє тримати небо, навіть коли воно падає. І поки ти спиш у мене на грудях — я охороняю твій сон. Як охороняють країну ті, хто вірить: Буде новий день. Буде життя. Буде мир. Для тебе і для всіх дітей", - пообіцяла вона.

Нагадаємо, чоловіком Вікторії - чиновник Олександр Борняков, якого вона не одразу показала.

Кадрами з весілля вперше поділилася на їхню річницю минулого року.

У серпні 2024-го Апанасенко неочікувано оголосила про вагітність, а через декілька днів про народження своєї донечки Емілії.