Міс Апанасенко за 5 місяців після пологів стиснула соковитий бюст корсетом заради гламурних фото

Марія Мельник 30 січня, 17:15
Міс Апанасенко - фото з декольте
фото з Instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні 2024-го вперше стала мамою, наробила спокусливих фото в обтислій сукні.

На знімках 30-річна міс посвітила соковитим бюстом у декольте з ремінцями.

Апанасенко у чорній сукні з глибоким декольте
фото orlovaphotographer

Міс Апанасенко приплюснула бюст

За словами Вікторії, вона годує доньку Емілію грудним молоком

Чорно-біле фото декольтованої міс

Нагадаємо, батько доньки Вікторії - її чоловік, посадовець Олександр Борняков.

Раніше Апанасенко розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності, скільки скинула під час пологів та коли повернеться до бажаної форми.

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