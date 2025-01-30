Міс Апанасенко за 5 місяців після пологів стиснула соковитий бюст корсетом заради гламурних фото

фото з Instagram

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні 2024-го вперше стала мамою, наробила спокусливих фото в обтислій сукні.

На знімках 30-річна міс посвітила соковитим бюстом у декольте з ремінцями.

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За словами Вікторії, вона годує доньку Емілію грудним молоком

Нагадаємо, батько доньки Вікторії - її чоловік, посадовець Олександр Борняков.

Раніше Апанасенко розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності, скільки скинула під час пологів та коли повернеться до бажаної форми.