Міс Апанасенко за 5 місяців після пологів стиснула соковитий бюст корсетом заради гламурних фото
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні 2024-го вперше стала мамою, наробила спокусливих фото в обтислій сукні.
На знімках 30-річна міс посвітила соковитим бюстом у декольте з ремінцями.
Нагадаємо, батько доньки Вікторії - її чоловік, посадовець Олександр Борняков.
Раніше Апанасенко розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності, скільки скинула під час пологів та коли повернеться до бажаної форми.
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