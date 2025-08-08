Понад 100 млн: Atlas Festival 2025 вразив зібраною на благодійність сумою

Марія Мельник - 8 серпня, 13:45

Atlas Festival разом із фондом "Повернись живим" та ПриватБанком зібрали 121 937 691 гривень у межах "Збору №13" на захист українського неба від ворожих дронів.

Це на 21 мільйон більше, ніж заявлена мета — і найбільший результат за всю історію благодійних ініціатив фестивалю.

У межах кампанії було створено три вірусні ролики за участі українських артистів та інфлюенсерів. Глядачі побачили відео з Женею Галичем і Тарасом Чмутом, неочікуваний фіт "Океану Ельзи" з Bad Street Boys на оновлену версію культової пісні "911", а також ролик у стилі саги про Гаррі Поттера — "13 друзів Atlas і філософський камінь", у якому з’явилися Віталій Козловський, Марк Куцевалов, EL Кравчук та багато інших.

Фото з Atlas Festival
Фото пресслужби

Благодійними партнерами збору стали: ПриватБанк, Аврора, Uklon, Royal House, ЛУН, BMW Україна, Автострада, Дарниця, Zagoriy Foundation, Tabletki.ua, Robota.ua, EconomClass, PROM, MacPaw, Нова Пошта, Maincast, ARX, BUKI, Хапай авто, Kiss my apps.

Вакарчук на сцені Atlas

На фестивалі заспівали улюбленці українців

Курган & Agregat

Cамоіронічний хіп-хоп гурт із Харківської області - Курган & Agregat

Козловський на сцені

Віталій Козловський, який не так давно погасив борг перед Кондратюком, теж розважив публіку

Особливістю цьогорічної кампанії стало залучення глядачів до команди друзів фестивалю Atlas. Зробивши донат, кожен українець міг стати частиною ініціативи, яка наближає перемогу.

Окрім благодійних місій на фестивалі було виконано і романтичні.

Репер OTOY з головної сцени Аtlas Festival 18 липня заявив, що скоро вперше одружиться.

