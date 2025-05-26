"Дуже важко про це говорити": Козловський зізнався, на що йому довелося піти, щоби погасити борг перед Кондратюком

Віталій Козловський після багатьох років судового протистояння виплатив борг експродюсеру та повернув собі авторські права на пісні, зокрема хіт "Пінаколада" Фото пресслужби

Співак Віталій Козловський, котрий на початку травні повідомив, що погасив усі свої фінансові зобов'язання перед продюсером Ігорем Кондратюком, розповів, на яку жертву йому довелося заради цього піти.

У інтерв'ю Марічці Падалко артист також зізнався, за які свої слова почувається перед Кондратюком винним, та приніс йому вибачення.

"Аби закрити борг, я продав найцінніше, що в мене було - батьківську квартиру. Мені дуже важко про це говорити, тому що ця квартира для мене була такою ниточкою з моїм батьком", - поділився Віталій, чийого тата не стало в 2021-му році.

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"Мені довелося піти наперекір своїх бачень життєвих. Я своїй сім'ї завжди допомагав. Я в сім'ї ніколи не позичав грошей. Я ніколи не просив у своєї сім'ї допомоги", - зазначив співак.

Мама Віталія вже багато років живе не в Україні, а тато, переконаний співак, підтримав би його рішення продати квартиру, щоби вибратися з боргів Фото з Instagram Козловського

Утім, зі слів Козловського, за життя його батько дуже хотів, аби син закрив це питання з Кондратюком і почав жити на повні груди.

"В мене з'явилася своя сім'я. В мене з'явилася моя дитина, моя дружина. В мене з'явилося місце, де я почав отримувати енергію. І саме завдяки сім'ї я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, що би мені це не коштувало. І я прийшов на могилу до свого батька. Саме це - те святе місце, куди я зараз їжджу дуже часто. Я в церкву не ходжу, я зізнаюся. Я ходжу на могилу до свого тата. Я розмовляю з ним. Віднині, якщо мені щось треба попросити, я приходжу на могилу до тата і я вірю, що сила роду і любов мого тата - вона може мені допомогти в будь-яких обставинах", - розказав Віталій.

"І я подзвонив мамі і кажу, що мені потрібна сьогодні допомога від сім'ї, від родини. Я ніколи цієї допомоги не просив. Мама, звісно, сказала: "Я тобі довіряю, я тебе дуже люблю, я дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я жили вже нарешті, зажили, досить виживати". І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. Воно безцінне. І все. І питання було закрите", - підсумував він.

Батьки Козловського дуже хотіли, щоби син нарешті став вільним

Виконавець уточнив, із яких частин складався його борг Кондратюку.

"Перше - це виконавче провадження, це виплатити все по судам Кондратюку. А друге - це не менша сума: це забрати весь каталог своїх старих пісень. Але ж для того, аби повернути каталог усіх своїх старих пісень - це зовсім інша цифра", - додав він.

Козловський вирішив публічно перепросити експродюсера за свої слова, сказані свого часу на його адресу.

"Хочу сказати, що не так давно я звинувачував Кондратюка в тому, що якби його сини служили, то він би, можливо, себе і вів під час війни інакше, зокрема і по відношенню до мене. Я дізнався з достовірних джерел, що його син Сергій зараз служить, що він став добровольцем і пішов в армію. Я так само перепрошую у Кондратюка за те, що я так сказав. Я цього не знав", - зізнався Віталій.

Віталій визнав, що в дечому був неправий щодо Ігоря Кондратюка

"Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб син ваш, Ігоре, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя. І я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини, усі дочки нашої країни повернулися", - наголосив він.

Нагадаємо, в Ігоря Кондратюка, крім Сергія, є син Данило та дочка Поліна, яка нещодавно здобула бакалаврський ступінь в американському виші. Зірковий тато літав до спадкоємиці на випускний та показував у мережі рідкісні фото з нею.

Як відомо, Віталій Козловський та його дружина Юлія виховують первістка Оскара. У лютому "пташеняті" виповнився 1 рік.