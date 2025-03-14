"Бачите, так схудла": Могилевська покепкувала з власного падіння на сцені. Відео

Співачка Наталія Могилевська під час концерту у Полтаві впала зі сцени.

Однак виконавиця не розгубилася і поставилася до інциденту з гумором.

Ролик відразу завірусився у мережі.

"Друзі, бачите, так схудла, що вже падаю", - пожартувала Могилевська.

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Це Наталчине "до"

Співачка навіть падає красиво

Як відомо, падіння зі сцени - доволі часте явище у житті артистів. Минулого року, наприклад, співачка Злата Огнєвіч оступилася під час свого виступу.

Однак, на відміну від Злати, не всім щастить так легко оговтатися після падіння зі сцени.

У грудні 2023-го зі співачкою Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі - вона впала прямо в оркестрову яму.