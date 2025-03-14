"Бачите, так схудла": Могилевська покепкувала з власного падіння на сцені. Відео
Співачка Наталія Могилевська під час концерту у Полтаві впала зі сцени.
Однак виконавиця не розгубилася і поставилася до інциденту з гумором.
Ролик відразу завірусився у мережі.
"Друзі, бачите, так схудла, що вже падаю", - пожартувала Могилевська.
Як відомо, падіння зі сцени - доволі часте явище у житті артистів. Минулого року, наприклад, співачка Злата Огнєвіч оступилася під час свого виступу.
Однак, на відміну від Злати, не всім щастить так легко оговтатися після падіння зі сцени.
У грудні 2023-го зі співачкою Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі - вона впала прямо в оркестрову яму.
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