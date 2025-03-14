Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Бачите, так схудла": Могилевська покепкувала з власного падіння на сцені. Відео

Марія Мельник - 14 березня, 16:00

Співачка Наталія Могилевська під час концерту у Полтаві впала зі сцени.

Однак виконавиця не розгубилася і поставилася до інциденту з гумором.

Ролик відразу завірусився у мережі.

"Друзі, бачите, так схудла, що вже падаю", - пожартувала Могилевська.


Могилевська на сцені до інциденту

Це Наталчине "до"

Могилевська впала зі сцени

Співачка навіть падає красиво

@nataliya_mogilevskaya

Друзі, бачите, так схудла, що вже падаю 😂

♬ оригінальний звук - Наталія Могилевська

Як відомо, падіння зі сцени - доволі часте явище у житті артистів. Минулого року, наприклад, співачка Злата Огнєвіч оступилася під час свого виступу.

Однак, на відміну від Злати, не всім щастить так легко оговтатися після падіння зі сцени.

У грудні 2023-го зі співачкою Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі - вона впала прямо в оркестрову яму.

Читайте також:

"Привітайте мене": Могилевська показала, що зробила її 4-річна дочка вперше в житті. Відео

"Кожна хвилина мого мовчання була вкрай важлива": Могилевська про те, чому приховувала, що стала мамою, і чи хоче ще дітей

"Боюся викашляти внутрішні органи": Могилевська поскаржилася на важкий перебіг хвороби

Могилевська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів