"Кожна хвилина мого мовчання була вкрай важлива": Могилевська про те, чому приховувала, що стала мамою, і чи хоче ще дітей

Співачка Наталія Могилевська вирішила поспілкуватися зі своєю аудиторією на таку особисту тему як її материнство.

49-річна зірка, яка вже виховує двох прийомних доньок, зізналася, чи хоче ще дітей. А ще пояснила, чому близько двох років приховувала те, що стала мамою Мішель і Софії.

"Кожна хвилина мого мовчання для них була вкрай необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалось дати їм цей час", - зазначила Наталія.

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"Нам потрібно було "прорости" одне в одного, стати сім'єю. І в затишку та спокої нам вдалося це зробити", - додала вона.

Цілком імовірно, що колись у дівчаток з'явиться брат. Адже Могилевська мріє про сина.

Як відомо, Мішель зараз 13 років, а Соні - 4. Наталія старається не показувати обличчя дочок у мережі, але це не заважає їй раз за разом розчулювати фанів теплими сімейними відео.

Нагадаємо, в житті Могилевської є й коханий чоловік, якого звати Валентин. Нещодавно зірка зізналася, що анітрохи не шкодує про те, що її шлях до щастя тривав аж 10 років.







