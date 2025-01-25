"Привітайте мене": Могилевська показала, що зробила її 4-річна дочка вперше в житті. Відео

Юлія Леськова 25 січня, 16:25
Наталя Могилевська попозувала для фото
Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська розчулила мережу кадрами, на яких її молодшій донечці Соні вдалося вперше в житті скласти слова "мама" та "Соня".

Радісним моментом зірка поділилася у своєму Telegram-каналі.

4-річна дівчинка бавилася з навчальними кубиками, з яких можна складати слова. Спершу Соня вирішила скласти власне ім'я, а пізніше склала слово "мама".


"Привітайте мене, сьогодні моя Соня вперше в житті склала слово Мама і своє імʼя", - написала Могилевська.

Донька Наталі Могилевської

На відео чутно, якою щасливою була співачка, коли побачила, як донечка склала своє ім'я

Наталя Могилевська похвалилася донечкою

Здається, дівчинка вирішила потішити свою маму набутими вміннями

Після гри з кубиками дівчинка заобіймала співачку

Після гри з кубиками дівчинка заобіймала співачку

Як відомо, у Наталі Могилевської є ще й старша прийомна донечка Мішель. Дівчинці у грудні минулого року виповнилося 13 років.

У своїх соцмережах зірка частенько показує розваги з доньками, втім досі приховує їхні личка.

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