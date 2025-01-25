"Привітайте мене": Могилевська показала, що зробила її 4-річна дочка вперше в житті. Відео

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська розчулила мережу кадрами, на яких її молодшій донечці Соні вдалося вперше в житті скласти слова "мама" та "Соня".

Радісним моментом зірка поділилася у своєму Telegram-каналі.

4-річна дівчинка бавилася з навчальними кубиками, з яких можна складати слова. Спершу Соня вирішила скласти власне ім'я, а пізніше склала слово "мама".

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"Привітайте мене, сьогодні моя Соня вперше в житті склала слово Мама і своє імʼя", - написала Могилевська.

На відео чутно, якою щасливою була співачка, коли побачила, як донечка склала своє ім'я

Здається, дівчинка вирішила потішити свою маму набутими вміннями

Після гри з кубиками дівчинка заобіймала співачку

Як відомо, у Наталі Могилевської є ще й старша прийомна донечка Мішель. Дівчинці у грудні минулого року виповнилося 13 років.

У своїх соцмережах зірка частенько показує розваги з доньками, втім досі приховує їхні личка.