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"Боюся викашляти внутрішні органи": хвора Могилевська поскаржилася на погане самопочуття

Марія Мельник - 21 лютого, 09:35

Співачка Наталія Могилевська в Instagram поскаржилася на стан здоров'я.

49-річна зірка розказала про нестерпні симптоми хвороби і закликала дбати про себе.

"У мене температура 40. Кашель захлинаючий такий, що боюся викашляти внутрішні органи. Востаннє таке було в 6-му класі. Лікарі виписали традиційні противірусні препарати й рекомендують потерпіти та почекати. Чи є якийсь один укол, який усе може зупинити? Хто що знає? Бережіть себе. Уникайте стресу, зміцнюйте імунітет. Здоров’я – найцінніше, що в нас є!", - наголосила Могилевська.

Могилевська у масці про хворобу
фото з Instagram

Позначка на термометрі підтверджує слова зірки
Позначка на термометрі підтверджує слова зірки

Могилевська з тих, хто знає, як вилікувати себе не лише пігулками. Раніше вона показувала рецепт зігріваючого малинового чаю для холодної пори року.

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