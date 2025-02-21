"Боюся викашляти внутрішні органи": хвора Могилевська поскаржилася на погане самопочуття

Співачка Наталія Могилевська в Instagram поскаржилася на стан здоров'я.

49-річна зірка розказала про нестерпні симптоми хвороби і закликала дбати про себе.

"У мене температура 40. Кашель захлинаючий такий, що боюся викашляти внутрішні органи. Востаннє таке було в 6-му класі. Лікарі виписали традиційні противірусні препарати й рекомендують потерпіти та почекати. Чи є якийсь один укол, який усе може зупинити? Хто що знає? Бережіть себе. Уникайте стресу, зміцнюйте імунітет. Здоров’я – найцінніше, що в нас є!", - наголосила Могилевська.

фото з Instagram

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Позначка на термометрі підтверджує слова зірки

Могилевська з тих, хто знає, як вилікувати себе не лише пігулками. Раніше вона показувала рецепт зігріваючого малинового чаю для холодної пори року.