Справжній друг, вірний супутник: Обама повідомив про смерть колишнього "першого собаки США" Бо

Родина колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами переживає велику втрату: помер їхній улюблений собака Бо.

Яким він був і яким назавжди запам'ятається, політик розказав у Twitter, поділившись архівними світлинами. Він присвятив Бо три дописи.

Колишній "перший собака США" Бо пішов із життя фото з Twitter обами

"Сьогодні наша сім'я втратила справжнього друга та вірного супутника. Понад десять років Бо тішив нас своєю постійною й тихою присутністю в наших життях - був щасливий бачити нас у хороші дні, погані дні та щодня. Він терпів метушню, пов'язану з перебуванням у Білому домі, голосно гавкав, але не кусався, полюбляв плюхатися в басейн улітку, був терплячий із дітьми, трусився за смаколиками з обіднього столу та мав чудову шубку", - написав експрезидент.

Пес прожив із Обамами понад 10 років

"Він був саме тим, чого ми потребували, і більшим за те, чого ми очікували. Нам його страшенно бракуватиме", - додав він.

Як написала у Instagram колишня перша леді Мішель, Бо хворів на рак.

Вона пригадала, як під час передвиборчої кампанії в 2008-му вони з чоловіком пообіцяли донькам, що після виборів точно заведуть їм собаку. Але і гадки не мали, як багато новий член родини зрештою означатиме для них усіх.

"Протягом минулого року, коли під час пандемії всі повернулися додому, не було нікого щасливішого за Бо. Всі його люди були знову під одним дахом - точнісінько як того дня, коли ми його взяли. Я завжди буду вдячна за те, що Бо та дівчатам вдалося провести в кінці так багато часу разом", - зізналася Мішель.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

"Будь ласка, обійміть сьогодні трохи міцніше ваших пухнастих друзів - і почухайте їм пузце від нас", - попросила вона.

Як відомо, саме на цій породі, португальський водяний собака, Барак та Мішель спинилися свого часу через алергію на хутро в однієї з дівчат, Малії. В родини лишився ще один такий пес, Санні. Їй зараз близько 9 років.

Нагадаємо, понад сторічну традицію тримати в Білому домі хатніх тварин перервав було Дональд Трамп, який на це "не мав часу" і не уявляв, як це він вигулюватиме цуцика на галявині перед резиденцією.

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