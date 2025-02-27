"Бажано ще не гладшати": Петрожицька розказала про свої слабкості та "ліниві" дні

Акторка Дар'я Петрожицька розповіла про дні "нічогонеробства" в активному графіку.

В коментарі Аліні Доротюк 33-річна зірка також зізналася у своїх слабкостях.

"Я страшенно лінива, та при цьому трудоголік. Можу спокійно лежати й нічого не робити. Та коли з'являється робота, мене вже не зупинити. Просто якщо починається якийсь знімальний проєкт, бо вистави і так завжди є, то я дуже активна. Мені подобається те відчуття" – розповіла Петрожицька.

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"Коли ми гастролюємо Україною, то спочатку дуже лінуємось в "Інтерсіті". А їздимо ми з колегами багато, і від цього трохи "скалічені". Я навіть думала набити собі татуювання "Інтерсіті" на хребті (сміється). Та коли йде вистава, дуже заряджаємось, і все минає.

Так само коли тривають зйомки фільму чи серіалу, то працюю наднормово щодня. Або взагалі влаштовую скажений графік, поєднуючи одразу кілька проєктів паралельно. Мене це дуже заряджає і мотивує! Але при цьому думаю, що хочу лежати й нічого не робити. Така якась дивина", - поділилася актриса.

Та хоч як би Даші подобалось інколи "зупинитись", довго вона собі цього дозволити не може.

"Коли я нічого не роблю більше трьох днів, то мені стає сумно. Ти не можеш тривалий час просто лежати й дивитися серіали або TikTok. Тому шукаю заняття. А вдома завжди можна знайти, що зробити. Але іноді от ті два-три дні дуже хочеться лежати й нічого не робити. Лише їсти. І бажано ще при цьому не гладшати! Мені потрібна така суперздатність", - розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше Петрожицька розказувала, як скинула вагу на сироїдінні та чому її кликали заміж із брудною головою.